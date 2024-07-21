Спикер палаты представителей призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье, 21 июля, призвал действующего американского лидера Джо Байдена уйти в отставку после объявления им о выходе из президентской гонки.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал он на странице в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Как отметил республиканец, перспективы Демократической партии на данный момент «не лучше с вице-президентом Камалой Харрис». По словам конгрессмена, она является соавтором политических провалов администрации Байдена.

В этот же день Байден отказался от участия в президентской гонке как кандидат от демократов. Он считает, что в интересах партии и страны будет правильнее, если он сосредоточится на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока. Байден также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Позже он поддержал выдвижение вице-президента Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от демократов.

20 июля стало известно, что уже более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки. В письме бывшие госслужащие также поблагодарили Байдена за его работу и отметили, что сейчас его репутация находится под серьезной угрозой.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.