Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании по Йемену
Общество
Мощный ливень накрыл Москву
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Организаторы выступления Глюкозы в Красноярске намерены подать в суд на артистку
Мир
Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля
Мир
Канцлер Германии Шольц признался, что пользуется ламповым телевизором
Мир
Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета
Общество
Фадеев заявил о намерении подать иск к Глюкозе о запрете петь его песни
Происшествия
Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО №1 в Москве
Мир
На Украине майор ВСУ застрелил пограничника на почве ревности
Мир
В США три человека погибли в результате стрельбы на вечеринке
Мир
Сенатор Вэнс призвал руководство США не вмешиваться во все мировые конфликты
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии политического будущего у Зеленского на Украине
Происшествия
Женщина избила ребенка на самокате и его бабушку в Москве
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее в зоне спецоперации
Общество
Следствие проведет медицинские экспертизы со всеми пострадавшими в «Крокусе»
Мир
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на востоке Ирана
Мир
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине и не допустить мировую войну
Сюжет:

Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля

0
Фото: REUTERS/Stringer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ответы йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ходейду будут жесткими, они не имеют «красных линий». Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил представитель движения Мухаммед Абдессалам.

Он назвал вопиющим действие израильской армии. По словам Абдессалама, ЦАХАЛ начала открытую войну.

«Наше противостояние с ними будет также открытым, без каких-либо границ и красных линий. Мы не будем соблюдать никаких правил взаимодействия с врагом. Мы готовы и способны нести все последствия», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Представитель движения «Ансар Аллах» добавил, что хуситы «не боятся никакой эскалации и действуют во имя справедливости».

Подвешенная готовность: Израиль способен начать операцию в Ливане за несколько часов
Какова вероятность полномасштабных боевых действий и чего на самом деле хотят посредники в переговорах

Накануне, 20 июля, порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. В результате атаки вспыхнули крупные пожары. Позднее стало известно, что в результате израильского удара по Ходейде три человека погибли, еще 87 пострадали.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. В свою очередь премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили, что намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Они осудили удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения.

Политолог Мовсес Газарян, комментируя ситуацию в разговоре с «Известиями», указал, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024