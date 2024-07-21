Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля

Ответы йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ходейду будут жесткими, они не имеют «красных линий». Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил представитель движения Мухаммед Абдессалам.

Он назвал вопиющим действие израильской армии. По словам Абдессалама, ЦАХАЛ начала открытую войну.

«Наше противостояние с ними будет также открытым, без каких-либо границ и красных линий. Мы не будем соблюдать никаких правил взаимодействия с врагом. Мы готовы и способны нести все последствия», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Представитель движения «Ансар Аллах» добавил, что хуситы «не боятся никакой эскалации и действуют во имя справедливости».

Накануне, 20 июля, порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. В результате атаки вспыхнули крупные пожары. Позднее стало известно, что в результате израильского удара по Ходейде три человека погибли, еще 87 пострадали.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. В свою очередь премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили, что намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Они осудили удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения.

Политолог Мовсес Газарян, комментируя ситуацию в разговоре с «Известиями», указал, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.