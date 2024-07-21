Следствие проведет медицинские экспертизы со всеми пострадавшими в «Крокусе»

После окончания лечения всех пострадавших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» следствие проведет с ними медицинские экспертизы. Соответствующая информация указана в официальных судебных документах.

«По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам», — говорится в постановлении суда, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

Из другого постановления следует, что потерпевшими по делу об этом теракте признаны более 1,7 тыс. человек, они допрошены. Кроме того, свыше 800 человек прошли допрос в качестве свидетелей.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что срок предварительного следствия по делу о теракте в «Крокусе» продлен до 22 сентября.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что по делу о теракте проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 16 июля сообщил, что к теракту в концертном зале причастна интернациональная группировка. В нее входят представители центральноазиатских и европейских стран, а также множество россиян.