Стало известно о продлении срока следствия по делу о теракте в «Крокусе»
Срок следствия по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» продлили до 22 сентября. Соответствующая информация следует из официальных судебных документов.
«Срок предварительного следствия продлен… до 22 сентября 2024 года», — привело «РИА Новости» выдержку из текста.
Басманный суд Москвы ранее продлил всем фигурантам срок ареста до 22 августа текущего года.
Ранее, 16 июля, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что к организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» причастна интернациональная группировка. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много, добавил он. Подробности Чиханчин разглашать не стал, так как следствие по уголовному делу о теракте всё еще продолжается.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.
1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.