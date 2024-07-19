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Стало известно о продлении срока следствия по делу о теракте в «Крокусе»

«РИА Новости»: продлен срок следствия по делу о теракте в «Крокусе»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Срок следствия по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» продлили до 22 сентября. Соответствующая информация следует из официальных судебных документов.

«Срок предварительного следствия продлен… до 22 сентября 2024 года», — привело «РИА Новости» выдержку из текста.

Басманный суд Москвы ранее продлил всем фигурантам срок ареста до 22 августа текущего года.

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Ранее, 16 июля, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что к организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» причастна интернациональная группировка. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много, добавил он. Подробности Чиханчин разглашать не стал, так как следствие по уголовному делу о теракте всё еще продолжается.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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