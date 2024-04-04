Прошлись по следам: как силовики нашли новых причастных к теракту в «Крокусе»

Все три человека, задержанные 4 апреля по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холл», — выходцы из Таджикистана , сообщил информированный источник «Известий». Один из них имеет российское гражданство, но законность его выдачи сейчас проверяется , подчеркнул он. Ранее в этот день ФСБ России сообщила об аресте в Москве, Екатеринбурге и Омске гражданина России и двух иностранцев, «выходцев из Центрально-Азиатского региона» по подозрению в пособничестве террористам. По данным следствия, именно эти люди переводили исполнителям преступления средства на покупку оружия и автомобиля, а также занимались вербовкой. В подготовке столь масштабного теракта могли участвовать десятки человек — не исключено, что аресты продолжатся, полагают эксперты.

Новые фигуранты

В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны три пособника террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл», сообщил 4 апреля Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении ведомства.

Все новые фигуранты дела — выходцы из Таджикистана, конкретизировал информированный источник «Известий».

— Один из них действительно имеет российское гражданство, и сейчас законность его получения проверяется, — пояснил он.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

По версии следствия, двое задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и автомобиля для совершения нападения на концертный зал, а третий вербовал пособников и финансировал исполнителей. На кадрах оперативной съемки видно, что всех троих задержали на улице. Одного из предполагаемых пособников террористов силовики перевозили на вертолете.

На вопрос следователя, понимают ли подозреваемые, за что их задержали, двое из них ответили: «За теракт в «Крокусе».

На след новых фигурантов дела удалось выйти в ходе отработки финансовых связей террористов , пояснил информированный источник «Известий».

— Эти связи сейчас взяты под максимальный контроль. Проверяются люди, которые хоть пять рублей отправили на карты, связанные с террористами, исследуются записи видеокамер банкоматов. У спецслужб есть достаточно инструментов и технических средств, чтобы получить доказательства финансовых связей участвовавших в подготовке теракта лиц, — пояснил наш собеседник.

По информации источника «Известий», судебные заседания по избранию меры пресечения новым фигурантам ожидаются в пятницу, 5 апреля.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 апреля на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что, согласно данным следствия, главной целью заказчиков теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» было нарушение межнационального единства страны.

— У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет! — подчеркнул глава государства.

Кого уже арестовали

На данный момент суды отправили в СИЗО уже 13 фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Среди них четверо непосредственных участников атаки на концертный зал: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Все они являются гражданами Таджикистана.

Арест в качестве меры пресечения избран судами и в отношении девяти вероятных пособников террористов. Один из них — Алишер Касимов — на суде 26 марта заявил, что о планах преступников не знал. По его словам, они откликнулись на опубликованное им в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Обвиняемый — гражданин РФ, родился в городе Ош в Киргизии.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Среди других фигурантов — братья Аминчон и Диловар Исломовы. По данным СК РФ, один из террористов вовлек их в состав организованной группы для совершения теракта. Их отца, Исроила Исломова, подозревают в преступлении по той же статье — «Террористический акт». Предполагается, что именно они продали главным фигурантам дела автомобиль, на котором те приехали к месту теракта, а затем скрылись с него. Все трое арестованы 25 марта.

29 марта Басманный суд арестовал девятого фигуранта — Назримада Лутфуллои. Его адвокат по назначению уточнила, что обвиняемый частично признал свою вину. Лутфуллои родился в Таджикистане в 2000 году, имеет высшее образование, в последнее время трудоустроен не был. Жил он в хостеле недалеко от станции метро «Щелковская».

Следующим задержанным стал 35-летний Якубджони Юсуфзода, тоже уроженец Таджикистана. На момент задержания он нелегально работал на стройке. По версии СК, Юсуфзода за несколько дней до теракта в «Крокусе» перевел одному из пособников деньги для оплаты проживания. Еще один платеж прошел уже после теракта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, еще троих вероятных пособников (1994, 1998 и 1997 годов рождения) задержали 31 марта в Дагестане. 4 апреля суд арестовал их и отправил в СИЗО, сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы Верховного Суда Дагестана Зарема Мамаева. Это два гражданина Таджикастана и один гражданин России, который ранее также имел таджикское гражданство. По версии следствия, они незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые перевезли с Москву и передали террористам, напавшим на «Крокус».

Развитая сеть

В подготовке столь масштабного теракта могли участвовать десятки членов террористических организаций, новые фигуранты дела еще будут появляться , рассказал «Известиям» эксперт в сфере антитеррористической безопасности.

— На месте происшествия до сих пор работают следственные бригады, проводятся десятки разнообразных экспертиз, — отметил он. — Анализируются не только финансовые, но фактические связи террористов, такие как соединения в мессенджерах, социальные сети, группы, в которых состояли злоумышленники.

Собеседник издания добавил, что для отработки каждого возможного пособника террористов обычно выделяется по несколько сотрудников следствия и оперативников.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В зависимости от роли каждого фигуранта дела им могут быть назначены сроки от 12 лет колонии до пожизненного заключения, рассказал «Известиям» руководитель юридической компании «Институт УДО» Игорь Ивлев.

— Если будет установлено, что все те, кто не был в «Крокусе», заранее объединились с исполнителями теракта и распределили роли, то всем, скорее всего, будет назначен пожизненный ср ок, — пояснил юрист. — Если будет установлено, что причастные являются или относятся к членам организованного преступного сообщества (ОПС), то их действия дополнительно будут квалифицированы и по статье об участии или создании ОПС. В среднем им грозит от 20 лет лишения свободы.