Вскрытая связь: задержанные в Дагестане иностранцы снабжали террористов из «Крокуса»

Задержанные в Дагестане четверо боевиков оказались пособниками террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», — обеспечили их оружием и оказывали финансовую поддержку, сообщили 1 апреля в ЦОС ФСБ. Сами же арестованные планировали устроить взрыв в одном из людных мест Каспийска — на набережной или в парке. При обыске у них нашли боеприпасы и самодельные взрывные устройства, собранные с применением селитры и алюминиевой пудры. По информации источника «Известий», трое из задержанных в Каспийске — уроженцы Таджикистана. Доставить оружие в Москву преступники могли на машине или фуре, а затем передать его на одном из крупных рынков города, предполагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Пособники из Дагестана

Задержанные в Дагестане 31 марта иностранные боевики доставили в Москву оружие, которое использовали террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл». Сами они готовили еще один теракт — в Каспийске. Об этом 1 апреля сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Всего было задержано четыре человека. По информации источника «Известий», трое из них — уроженцы Таджикистана. Эта ячейка планировала провести атаку в одном из наиболее людных мест Каспийска — в парке или на набережной.

«Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Сразу после совершения теракта намеревались выехать за пределы России», — указали в ведомстве.

Что касается атаки на «Крокус» — по имеющейся информации, именно задержанные частично финансировали исполнителей и передали им арсенал оружия, который и использовался при нападении. Стволы перевезли из Махачкалы в Мытищи, где был организован схрон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Я возил им оружие, этим ребятам, которые напали на «Крокус Сити Холл» в городе Москве. Отвез из Махачкалы в Мытищи», — признал один из задержанных.

При обысках, которые проводили силовики 31 марта в рамках контртеррористической операции, нашли пистолет Макарова, переделанный из травматического револьвера, самопальное взрывное устройство на основе селитры и алюминиевой пудры, а также взрыватели, включая так называемый замедлитель производства взрыва и элементы питания, сообщил источник «Известий».

Сотрудники правоохранительных органов вышли на подозреваемых в ходе теракта в «Крокусе» по цепочке связей с четырьмя основными фигурантами, добавил собеседник издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Все они, по словам источника, также были подписаны на канал проповедника, который давал им указания по подготовке другого теракта и взаимодействию с атаковавшими подмосковный концертный зал боевиками.

Режим КТО

В воскресенье, 31 марта, в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске было задержано несколько подозреваемых, которые планировали совершить преступления террористической направленности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В Махачкале и Каспийске вводился режим контртеррористической операции (КТО).

Спецназ ФСБ заблокировал преступников в нескольких квартирах в жилых кварталах, в частности в многоэтажном доме по улице Ахмед-Хана Султана в Каспийске. Спецслужбы окружили дом и «выкурили» подозреваемых с помощью дымовых гранат. Обошлось без стрельбы, однако жителей ближайших домов все-таки эвакуировали.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — указывали в НАК.

В тот же день Следственный комитет сообщил, что суд арестовал девятого участника организованной группы, осуществившей нападение на «Крокус Сити Холл», — ему предъявлено обвинение в совершении организованной группой террористического акта, повлекшего причинение смерти гражданам.

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои, подозреваемый в финансировании нападавших, в Басманном суде Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

«Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холле», путем голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — пояснили в СК.

По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы. Они, как указали в СК, должны были приехать в Киев, чтобы получить вознаграждение.

До совершения теракта фигуранты получали финансирование, в том числе переводами значительных сумм денег и криптовалюты с Украины, сообщали в ведомстве.

Также 1 апреля суд арестовал десятого фигуранта дела — Якубджони Юсуфзоду. По данным правоохранителей, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги, чтобы оплатить проживание террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления. Ему предъявлено обвинение по статье «Террористический акт».

Фигурант уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Из материалов, озвученных в суде, следует, что Якубджони Юсуфзоду 25 лет, он гражданин Таджикистана, в Москве нелегально работал на стройке.

По официальным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло не менее 144 человек и более 550 пострадали.

Легкий путь

Оружие и другие боеприпасы для осуществления теракта в подмосковном «Крокусе» могли доставить в Москву машиной или фурой , считает экс-следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

— Передача оружия необязательно должна была происходить через схроны, — отметил эксперт. — Дорога от Махачкалы до Москвы не имеет рентген-комплексов, которые стоят на таможне. Кроме того, их могли просто не остановить сотрудники ГИБДД, не заподозрив чего-то. А в самой Москве уже есть крупные рынки или другие локации, где находится большое скопление иностранцев, — там можно было без труда передать боеприпасы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Криминалист, эксперт по безопасности Владимир Кондратенко считает, что цепочка пособников может значительно вырасти — новые подозреваемые могут быть выявлены и в других регионах, где еще остаются «спящие» террористические ячейки.

— Кавказский округ довольно специфичный в этом плане, — сказал он «Известиям». — На первый взгляд там всё спокойно, но потом внезапно ввод КТО, ликвидация боевиков из самых разных группировок и прочее.

Терроризм всегда имеет под собой финансовую подоплеку, напомнил Вадим Багатурия.

— Некоторые идут в эти группировки сначала ради денег, а потом их психику ломают, и они начинают верить в эти учения и установки. Как в секте, — пояснил экс-следователь.

Все пособники террористов, которые атаковали «Крокус», получат не меньше 20 лет — это давно сложившаяся практика. Непосредственных исполнителей, вероятнее всего, ждет пожизненное заключение в колонии особого режима, подытожили эксперты.