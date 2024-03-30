Не буди психа: почему теракты становятся катализатором безумия

После теракта в «Крокус Сити Холле» в стране заметно участились случаи неадекватного поведения в общественных местах, а также были совершены сразу несколько бытовых преступлений, отличающихся жестокостью и не имеющие рационального объяснения. Как беда влияет на поведение людей с психическими заболеваниями и относительно здоровых граждан, разбирались «Известия».

Неуместные шутки

Число ложных сообщений о бомбах в собственной ручной клади после теракта в «Крокусе» значительно увеличилось. Так, 24 марта в аэропорту Шереметьево 57-летняя гражданка Кипра российского происхождения во время посадки на рейс Москва–Ереван сказала, что у нее при себе взрывное устройство в телефоне. Позже она объяснила, что таким образом пыталась привлечь к себе внимание бортпроводника. Рейс был задержан, женщину задержали полицейские, ничего запрещенного у нее не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один похожий случай произошел 26 марта в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), там житель Кемеровской области во время досмотра сообщил службе безопасности, что у его коллеги в сумке находится взрывное устройство. Были срочно вызваны сотрудники полиции, вещи тщательно досмотрели, ничего опасного не нашли. Позже мужчина сказал, что пошутил. А в мурманском аэропорту пассажир из Чувашии во время прохода в самолет до Москвы заявил стюардам, что в его рюкзаке бомба. Взлет был отложен на несколько часов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Расплата за переполох

Ст. 207 УК РФ предусматривает ответственность за ложное сообщение о готовящихся «взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений», пояснила «Известиям» председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова. В качестве наказания предусмотрен крупный штраф, ограничение свободы и принудительные работы (до трех лет).

А за ложное сообщение о теракте на объектах социальной инфраструктуры (например, в школе, вузе, больнице, торговом центре, на вокзале или в аэропорту) предусмотрено более жесткое наказание, вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Если следствие докажет, что целью сообщения была дестабилизация органов власти, то, помимо штрафа до 2 млн рублей, виновному может быть назначено до 10 лет колонии.

— При этом полиция должна реагировать на такие сообщения в обязательном порядке, даже если понятно, что звонит ребенок или это может быть шуткой, — говорит Грешнова. — Проверка таких сообщений требует много сил и времени, а зачастую они выступают отвлекающим маневром при совершении других опасных и противоправных влияний. Всё это дестабилизирует не только органы власти, но и учреждения социальной инфраструктуры, коммерческие учреждения, приносит значительные убытки.

Ответственность наступает за подобные сообщения вне зависимости от того, было ли это совершено из хулиганских побуждений, ради шутки или из-за бытового конфликта, объясняет юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Помимо ст. 207 УК РФ, может наступить ответственность по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. За данные действия предусмотрены штраф до 1 млн рублей и лишение свободы до восьми лет в зависимости от тяжести последствий такого деяния.

Как раз под такую статью подпадают действия еще одного «тревожного» пассажира, из-за которого 26 марта был возвращен в аэропорт вылета самолет, направлявшийся из Внуково в Стамбул. Во время рулежки мужчина повел себя неадекватно, вскочил с места, начал бегать по салону, ругался по-английски и не реагировал на замечания бортпроводников. Экипаж принял решение отложить взлет. Пассажира и двух его спутниц сняли с рейса. Проводится проверка.

Необъяснимая жестокость

Куда более опасное преступление со сложно объяснимой мотивацией случилось в подмосковном Фрязине. Там мужчина ночью у компьютерного клуба ударил ножом одного из стоявших на крыльце молодых людей. Потом он проник внутрь и ранил ребенка. Сообщается, что оба пострадавших имеют «неславянскую» внешность. Подозреваемый задержан — это 33-летний местный житель. Он уже арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц. В момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Официальный мотив — личная неприязнь. Жизням пострадавших ничто не угрожает.

Сразу два жестоких преступления были совершены в Москве и на Ставрополье на бытовой почве. На востоке столицы мужчина-иностранец зарезал жену, нанес ранения ее подруге и теще, после чего попытался покончить с собой. Трагедия произошла после ссоры. В Ставропольском крае глава семейства тяжело ранил супругу и расстрелял двух дочерей, после чего свел счеты с жизнью. Врачам удалось спасти лишь старшую из женщин, она в тяжелом состоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Группа риска

Все эти события напрямую не связаны с трагедией в «Крокусе», но общий тревожный новостной фон мог опосредованно повлиять на эмоциональное состояние предполагаемых виновников. Особенно подвержены влиянию внешних событий те, кто относится к так называемой группе риска.

— В целом, повышение тревожности может повысить еще большую нестабильность у таких граждан, — рассказал «Известиям» психиатр Алексей Вилков. — В первую очередь, это люди, которые обладают психопатическими чертами. То есть изначально со склонностью к раздражению, к агрессии, к эмоциональной возбудимости. И вот такой острый внешний стресс подталкивает как раз к выплеску эмоций и совершению различных противоправных поступков. Также в группе риска пациенты, страдающие эндогенными заболеваниями, то есть шизофренией. Такой резкий стресс может вызвать у них обострение симптоматики: появление бреда, бредовых идей, галлюцинаций, агрессивных реакций. И это нужно тоже учитывать.

По словам психиатра, если изначально у человека есть предрасположенность к психозам, к заболеванию шизофренией, либо если он уже болел в прошлом и перестал принимать лекарства, то очень сильный стресс может вызвать ухудшение состояния и вновь обострить симптоматику — это либо бредовые переживания, либо галлюцинации на фоне перенесенного страха.

Растет спрос на антидепрессанты

Доктор медицинских наук, психотерапевт Михаил Барышев подчеркивает, что необходимо разделять больных на категории. Одна из них — это лица с тяжелыми расстройствами, например, шизофренией, психозами. У них могут в тяжелые времена начинаться обострения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— На самом деле, таких людей не так много. Вот, допустим, среди всех психических расстройств случаев шизофрении около 1%. И эта цифра не сильно меняется с годами.

Другое дело — различные неврозы: страхи, фобические расстройства и прочее.

— Некоторые специалисты дают цифру в 20%, даже 25% [от общей массы психзаболеваний]. Это не психически больные, это здоровые люди с невротическими расстройствами. Сейчас их становится больше.

По словам эксперта, в последние несколько месяцев наблюдается рост продаж успокоительных средств и антидепрессантов. Люди жалуются на тревогу, дискомфорт, нарушение сна, испорченное настроение. У многих начинаются проблемы в семье и на работе.

— Человек начинает работать менее эффективно, чем он должен работать. На такие симптомы люди не всегда обращают внимание, особенно весной — списывают на авитаминоз.

Ожидание беды

Профессор объясняет невротические состояние с ростом негативных ожиданий в социуме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Человек живет с ожиданием, что может произойти что-то плохое. Он игнорирует позитивные перемены вокруг себя: солнышко выглянуло, а он не замечает этого. Когда тревога зашкаливает — это очень болезненный процесс.

Речь сегодня, по его мнению, идет о психическом здоровье нации. Чрезмерное смакование подробностей трагических событий вполне может повлиять на действия определенных людей.

— Кто-то прочитает и отнесется спокойно, а кто-то пойдет добиваться справедливости, как он ее понимает. Третий впадает в глубокую депрессию — иногда такое состояние требует стационарного лечения.