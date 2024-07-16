Росфинмониторинг рассказал о причастных к теракту в «Крокусе»
К организации теракта в концертном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» причастна интернациональная группировка. Об этом 16 июля сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал он на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации.
Подробности Чиханчин разглашать не стал, так как следствие по уголовному делу о теракте всё еще продолжается.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.
В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Источники «Известий» сообщали, что расследование дела о теракте в «Крокусе» может быть завершено летом.