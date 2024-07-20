Резолюция Европейского парламента (ЕП), которая осуждает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, приведет к дальнейшей эскалации украинского конфликта. Об этом 19 июля пишет издание Junge Welt.

В материале указывается, что данная резолюция является документом «политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию».

Автор публикации обратил внимание, что среди проголосовавших за резолюцию 495 депутатов — представители многих партий, которые называют себя левыми и антиимпериалистическими. Депутаты требуют значительного усиления военной поддержки Украины, увеличения мощности военной промышленности Евросоюза (ЕС) и снятия ограничений, распространяющихся на использование западных систем вооружений, предоставленных Украине, против военных целей на территории России, добавил он.

Венгрия 1 июля начала свое председательство в ЕС. Орбан посетил Россию и провел переговоры с президентом страны Владимиром Путиным 5 июля, после чего, 8 июля, он отправился в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса. Они вызвали резкую критику в европейских столицах.

Однако 16 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Он отметил, что страны Запада должны противостоять Орбану с «его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство».

Европарламент 17 июля на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с РФ. Отдельный пункт в документе посвящен критике дипломатических визитов венгерского премьера в РФ и КНР. При этом фракция правых партий «Патриоты за Европу» в ЕП, в создании которой принимал участие Орбан, призвала парламентариев обсудить мир на Украине.