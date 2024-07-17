Фракция Орбана в ЕП предложила проект резолюции по Украине

Фракция правых партий «Патриоты за Европу» в Европарламенте (ЕП), в создании которой принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвала парламентариям обсудить мир на Украине. Это следует из проекта резолюции, опубликованной 17 июля на сайте законодательного органа.

В документе уточняется, что на фоне реального риска эскалации украинского конфликта фракция призывает к немедленному прекращению огня и отмечает необходимость дальнейших дипломатических усилий для перемирия.

«Убеждены, что конфликт нельзя разрешить военным путем и что мир является единственным жизнеспособным и устойчивым решением», — отметили парламентарии.

Фракция «Патриоты за Европу» «настоятельно призывает стороны открыть дипломатические каналы с целью заключения прочного мирного соглашения», говорится в резолюции.

Документ направлен, в частности, руководителям Европарламента, Евросоюза (ЕС), представителям Украины и генеральному секретарю ООН.

Ранее, 16 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что представители ЕС на протяжении последних двух недель начали нападать на Венгрию из-за ее миротворческой миссии, однако необходимо продолжать задуманное вопреки давлению.

Как отметил министр, глобальное большинство хочет, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты. Сийярто признался, что сам старается делать для этого всё возможное.

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина.