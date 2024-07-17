Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Экономика
Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник
Сюжет:

Фракция Орбана в ЕП предложила проект резолюции по Украине

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/ALEX HALADA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фракция правых партий «Патриоты за Европу» в Европарламенте (ЕП), в создании которой принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвала парламентариям обсудить мир на Украине. Это следует из проекта резолюции, опубликованной 17 июля на сайте законодательного органа.

В документе уточняется, что на фоне реального риска эскалации украинского конфликта фракция призывает к немедленному прекращению огня и отмечает необходимость дальнейших дипломатических усилий для перемирия.

«Убеждены, что конфликт нельзя разрешить военным путем и что мир является единственным жизнеспособным и устойчивым решением», — отметили парламентарии.

Фракция «Патриоты за Европу» «настоятельно призывает стороны открыть дипломатические каналы с целью заключения прочного мирного соглашения», говорится в резолюции.

Документ направлен, в частности, руководителям Европарламента, Евросоюза (ЕС), представителям Украины и генеральному секретарю ООН.

Виктор, стой: в Брюсселе мечтают отменить Орбана
Венгерский лидер призывает Европу принять неизбежное

Ранее, 16 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что представители ЕС на протяжении последних двух недель начали нападать на Венгрию из-за ее миротворческой миссии, однако необходимо продолжать задуманное вопреки давлению.

Как отметил министр, глобальное большинство хочет, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты. Сийярто признался, что сам старается делать для этого всё возможное.

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024