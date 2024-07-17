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Европарламент призвал Евросоюз конфисковать суверенные активы России

Европарламент в резолюции призвал Евросоюз конфисковать суверенные активы России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Европарламент в резолюции о продолжении поддержки Украины призвал Евросоюз (ЕС) конфисковать замороженные в объединении суверенные активы России. Это следует из голосования законодательного органа, которое транслировалось на его сайте 17 июля.

«Европарламент призывает ЕС ввести надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе», — говорится в резолюции.

За проект резолюции, предложенный имеющей большинство в ЕП фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, против выступили 137, 47 воздержались.

Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и необязательны для исполнения институтами ЕС или государствами — членами блока.

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Ранее, 9 июля, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что страны G7 хотят присвоить почти $300 млрд, принадлежащих России. После этого Саудовская Аравия пригрозила странам G7 продажей части европейских долговых бумаг, если объединение примет это решение.

Французская газета Le Monde 12 июня сообщила, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Однако 28 июня президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что в объединении не смогли прийти к единому решению по этому вопросу и он надеется, что ЕС предоставит его «в ближайшие недели».

В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача прибыли от активов РФ на другие цели — нарушение всех правил и норм международной финансово-экономической системы. Россия следит, как Европа будет проводить процесс конфискации доходов, а также оценит последствия этих действий и разработает на них ответ, который будет лучше всего соответствовать интересам РФ, указал он.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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