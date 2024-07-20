В Смоленском районе сбили беспилотник

Губернатор Смоленской области Василий Анохин 20 июля сообщил о сбитом в регионе беспилотнике. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

«Сегодня утром в Смоленском районе силами ПВО и РЭБ сбит беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении губернатора.

На месте работают оперативные службы, граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили, уничтожили и перехватили 27 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской и Смоленской областями.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.