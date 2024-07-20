Средства ПВО ликвидировали 27 БПЛА над Ростовской и Смоленской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской и Смоленской областями. Об этом 20 июля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении 26 БПЛА над регионом. Он также указал, что на место падения обломков беспилотников направились аварийные службы.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.