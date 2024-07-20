Губернатор Ростовской области сообщил о ликвидации 26 БПЛА в регионе

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Он уточнил, что на место падения обломков беспилотников направились аварийные службы.

Ранее в тот же день Голубев сообщал об уничтожении более 10 БПЛА в регионе. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Накануне, 19 июля, в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской областями, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря. Так, 11 БПЛА были уничтожены над Курской областью, три — над Белгородской областью и пять — над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.