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Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении более 10 БПЛА в регионе

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 10 беспилотников на севере Ростовской области. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Голубев уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

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Накануне, 19 июля, в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской областями, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря. Так, 11 БПЛА были уничтожены над Курской область, три — над Белгородской областью и пять — над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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