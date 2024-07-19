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Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ

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Фото: РИА Новости
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За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Курской областями, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом 19 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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В тот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об уничтожении сначала семи, а затем четырех беспилотников над регионом.

18 июля сообщалось, что российские ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым и два — над Брянской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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