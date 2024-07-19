Врио губернатора Курской области сообщил об уничтожении семи БПЛА над регионом
Семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над территорией Курской области. Об этом 19 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Благодарю за защиту! <...> Еще один украинский БПЛА самолетного типа был сбит нашими бойцами» — написал он в Telegram-канале.
Ранее, 18 июля, средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Дрон был уничтожен около 20:30 мск, уточнили в Минобороны РФ.
В четверг сообщалось, что российские ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Республикой Крым и два над Брянской областью. До этого, также 18 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянским районом региона. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате атак украинских боевиков нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.