Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом в четверг, 18 июля, сообщило Минобороны.

Дрон был уничтожен около 20:30 мск, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в четверг сообщалось, что российские ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 33 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над Республикой Крым и два над Брянской областью. До этого, также 18 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянским районом региона. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате атак украинских боевиков нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.