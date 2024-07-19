Врио губернатора Курской области сообщил об уничтожении еще четырех дронов ВСУ
Над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Над Курской областью сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в тот же день Смирнов рассказал об уничтожении семи БПЛА над Курской областью.
18 июля сообщалось, что российские ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым и два над Брянской областью. До этого, также 18 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянским районом региона. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате атак украинских боевиков нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.