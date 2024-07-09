Саудовская Аравия пригрозила странам G7 продажей части европейских долговых бумаг, если объединение решит конфисковать замороженные активы РФ и направить эти средства на поддержку Украины. Об этом 9 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет издание, в мае и июне этого года страны G7 рассматривали возможность поддержки Украины с использованием замороженных активов Центробанка РФ. Однако было решено использовать только прибыль с активов, а сами средства не трогать. При этом, как сообщается, США и Великобритания настаивали на прямой конфискации активов, но некоторые страны еврозоны воспротивились этому решению. Собеседники Bloomberg отмечают, что на их мнение могла повлиять позиция Саудовской Аравии.



Так, министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам из G7 о своем несогласии с идеей ареста активов. По словам собеседников Bloomberg, саудовцы упоминали долговые ценные бумаги, выпущенные французским казначейством. Как отмечает издание, запасы валюты и французских облигаций королевства могут состоять из десятков миллиардов евро, но их количество вряд ли настолько существенно, чтобы привести к обвалу валюты.



По словам источников Bloomberg, неясно, действовала ли Саудовская Аравия из опасений, что конфискация средств создаст прецедент, который может быть использован против других стран в будущем или из солидарности с Россией.

«Какими бы ни были мотивы, действия Саудовской Аравии подчеркивают ее растущее влияние на мировой арене и трудности, с которыми сталкивается «Большая семерка» в получении поддержки со стороны стран так называемого Глобального Юга для Украины», — говорится в материале Bloomberg.

Французская газета Le Monde 12 июня сообщила, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Однако 28 июня президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что в объединении не смогли прийти к единому решению по этому вопросу и он надеется, что ЕС предоставит его «в ближайшие недели».

При этом глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей отмечал, что решение западных стран использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине не имеет достаточной правовой основы и может подорвать функционирование международной валютной системы.

Также ранее, 1 июля, постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на подтверждение неэффективности санкций. Он также назвал ограничения западных стран против России полным фиаско.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.