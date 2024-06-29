В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ

Решение западных стран использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине не имеет достаточной правовой основы. Об этом 28 июня заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, передает Reuters.

По его словам, из-за отсутствия правовой базы привлечение активов РФ для помощи Киеву может подорвать функционирование международной валютной системы.

«Важно, чтобы использование российских активов имело достаточное правовое обоснование и не подрывало функционирование мировой финансовой системы», — цитирует Грея агентство.

Кроме того, он заявил, что МВФ проведет переоценку схемы финансирования Украины на фоне решения Группы семи (G7) обеспечить кредит Киеву за счет прибыли от российских активов.

Фонд 29 июня одобрил транш Украине в размере $2,2 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета страны.

Накануне президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) не смог прийти к решению о принятии мер по предоставлению Киеву кредита G7 на сумму $50 млрд с применением доходов от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что надеется предоставить Киеву средства по обсуждаемому кредиту до конца текущего года.

Французская газета Le Monde 12 июня сообщила, что лидеры стран Группы семи достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. На следующий день член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил «Известиям», что у западных государств нет законных оснований, чтобы выполнять такую передачу прибыли, и действия этих стран могут ускорить дедолларизацию мировых экономик.

При этом 13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст Евросоюзу очень болезненный ответ на использование ее активов для помощи Украине. Она назвала идею передачи прибыли от российских авуаров Киеву ударом по международному праву и напомнила, что РФ всегда отвечала на недружественные действия Запада.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки», ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.