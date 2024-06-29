Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом
Сюжет:

В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ

МВФ: использование доходов от активов России угрожает валютной системе
0
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение западных стран использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине не имеет достаточной правовой основы. Об этом 28 июня заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, передает Reuters.

По его словам, из-за отсутствия правовой базы привлечение активов РФ для помощи Киеву может подорвать функционирование международной валютной системы.

«Важно, чтобы использование российских активов имело достаточное правовое обоснование и не подрывало функционирование мировой финансовой системы», — цитирует Грея агентство.

Кроме того, он заявил, что МВФ проведет переоценку схемы финансирования Украины на фоне решения Группы семи (G7) обеспечить кредит Киеву за счет прибыли от российских активов.

Фонд 29 июня одобрил транш Украине в размере $2,2 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета страны.

Балтийское горе: Эстония не может конфисковать российские активы
Почему Таллину не удастся профинансировать Киев за счет РФ

Накануне президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) не смог прийти к решению о принятии мер по предоставлению Киеву кредита G7 на сумму $50 млрд с применением доходов от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что надеется предоставить Киеву средства по обсуждаемому кредиту до конца текущего года.

Французская газета Le Monde 12 июня сообщила, что лидеры стран Группы семи достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. На следующий день член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил «Известиям», что у западных государств нет законных оснований, чтобы выполнять такую передачу прибыли, и действия этих стран могут ускорить дедолларизацию мировых экономик.

При этом 13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст Евросоюзу очень болезненный ответ на использование ее активов для помощи Украине. Она назвала идею передачи прибыли от российских авуаров Киеву ударом по международному праву и напомнила, что РФ всегда отвечала на недружественные действия Запада.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки», ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024