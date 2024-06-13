Лидеры G7 договорились выделить Киеву $50 млрд за счет замороженных активов РФ

Лидеры стран «большой семерки» (G7) достигли соглашения о разблокировании в пользу Украины $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, пишет 12 июня французская Le Monde.

«У нас есть соглашение», — цитирует газета представителя президента Франции Эммануэля Макрона накануне саммита G7 в Италии, который будет посвящен поддержке киевского режима.

Лидеры G7 стремились договориться об использовании прибыли от процентов по замороженным российским активам на сумму $325 млрд в качестве залога для кредита на сумму до $50 млрд.

«Изначально это была американская инициатива. Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или доходов от этих активов окажется недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать о том, как разделить нагрузку», — пояснил представитель президента Франции, которая является страной-председателем на саммите G7 в Италии.

11 июня японское агентство Kyodo узнало, что лидеры стран Группы семи (G7) планируют создать специальный фонд, в который будут направляться замороженные российские активы. Договориться о создании нового фонда лидеры G7 планируют на саммите в Италии 13–15 июня.

8 июня на сайте Белого дома появилось заявление о том, что американский президент Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон поддерживают усилия Евросоюза и G7 по конфискации прибыли от замороженных в западных странах активов России.

4 июня министр финансов США Джанет Йеллен рассказала о плане G7 дать Украине кредит за счет доходов с активов РФ. По словам главы американского минфина, Вашингтон ведет с союзниками обсуждения вариантов, как задействовать активы Москвы для помощи Киеву.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки», ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.