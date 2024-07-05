Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией

На фоне значительного сокращения товарооборота между ЕС и Россией европейский бизнес продолжает искать новые торговые контакты в РФ и не теряет надежды, что рано или поздно санкционные ограничения будут сняты. Об этом «Известиям» рассказали торговые представители РФ в Германии, Бельгии и Испании. К тому же коммерческие связи полностью не оборваны и по ряду направлений сотрудничество продолжается. А Россия тем временем активно осваивает африканский рынок. О перспективах вне Европы и планах ее бизнеса на РФ — в материале «Известий».

Как санкции вредят европейскому бизнесу

Несмотря на антироссийские санкции, которые повлекли за собой заметное сокращение товарооборота между Россией и ЕС, европейские предприниматели продолжают искать пути к сотрудничеству, выяснили «Известия» на прошедшей в Москве «Неделе торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах».

Так, немецкие бизнесмены не только сожалеют о раскручивании санкционной спирали, но и рассчитывают «на возобновление бизнеса as usual (англ. — «как обычно»)», рассказал «Известиям» торгпред РФ в Германии Андрей Соболев.

— Немецкие контрагенты на регулярной основе обращаются в торговое представительство, в институты, которые продолжают обслуживать интересы немецкого бизнеса в нашей стране на предмет поиска партнеров. Зачастую эта работа ведется на перспективу. Все рассчитывают, что в дальнейшем возможности для сотрудничества снова появятся. Они прекрасно понимают, что российская продукция металлургического и электротехнического сектора, пищевая продукция имеют значительное конкурентное преимущество, — заявил он.

Фото: Global Look Press/Karl F. Schöfmann

В качестве примера Андрей Соболев указал на планы Германии реконструировать или вновь построить к 2030 году порядка 15 тыс. км мостовых конструкций и эстакад. Для российских предприятий это огромный рынок и немецкие компании желали бы видеть их своими партнерами, однако в условиях ограничений вынуждены искать зачастую более дорогие и не самые современные решения на стороне, рассказал собеседник, подчеркнув, что на данный момент сложно что-либо прогнозировать.

— Что касается Брюсселя, то, к сожалению, здесь мы наблюдаем, как говорят даже в Европе, некую правовую эрозию. Мы не видим ни прозрачности, ни последовательности, часто и рациональности. А в условиях непредсказуемости дальнейшего развития рамочных условий, определяемых санкционной спиралью, иностранные партнеры, равно как и наши компании, предпочитают не строить долгосрочные планы на сотрудничество, — посетовал он.

По итогам 2021 года Германия была главным торговым партнером России в ЕС: товарооборот между странами составлял почти €60 млрд. В 2023-м, по данным Eurostat, товарооборот России и ЕС в целом упал на 65,5%, составив около €90 млрд (в 2022-м — €257,7 млрд). Экспорт европейских товаров в нашу страну сократился на 30%, а импорт из РФ упал на 75%. С января по апрель этого года ЕС поставил в РФ продукцию на сумму около €10,9 млрд, закупив, в свою очередь, товаров на €12,2 млрд.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Если говорить о Бельгии, то, как рассказал «Известиям» временно исполняющий обязанности торгпреда в этой стране Андрей Смирнов, в личных беседах предприниматели признаются, что ждут окончания санкций и готовы налаживать новое сотрудничество.

— У многих компаний был бизнес в России, но они всё позакрывали по указанию Брюсселя. Будем надеяться, что в будущем наши торгово-экономические отношения возобновятся. Но речь идет об отдаленной перспективе, — добавил торгпред.

Временно исполняющий обязанности торгпреда РФ в Испании Вахтанг Мосашвили также подтвердил «Известиям», что в частных беседах предприниматели в этой стране жалуются на ограничения. «Испанцы хотят вести дела с нами, но им тяжело это сделать», — сказал он.

Основное сотрудничество между странами сохраняется в агропромышленном комплексе, металлургии и химической промышленности, уточнил Вахтанг Мосашвили.

Справка «Известий» Европейские компании также не торопятся полностью уходить с российского рынка. В РФ в той или иной мере продолжают работать французский производитель промышленных газов Air Liquide, британская группа Reckitt, производящая широкий ряд товаров — от бытовой химии до средств контрацепции, Leroy Merlin, Procter&Gamble и ряд других. Венский институт международных экономических исследований дает оценку: только 9,5% иностранных компаний полностью ушли из России с 2022 года и только 32,2% сократили деятельность.

Несмотря на санкционную политику в отношении РФ, Европа не может полностью сдать позиции, даже несмотря на давление со стороны Вашингтона, объяснил «Известиям» промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он, в частности, привел в пример минеральные удобрения. Если у Европы и получается отказаться от калийных и азотных удобрений, то она не способна отказаться от российских фосфорных.

— Власти ЕС проводят курс на ужесточение требований по качеству фосфорных удобрений, а именно по снижению содержания кадмия, вредного для здоровья человека. Обеспечить производство фосфорных удобрений без кадмия возможно только при условии использования апатитов. Россия — крупнейший поставщик этого вида ископаемого. Альтернативы российским фосфорным удобрениям нет. Они идеально подходят под требования соответствующего регламента Европейского союза, — указал эксперт.

Перспективы торговых отношений в Африке

Стоит отметить, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на долю Европы в 2023 году приходилось только 23% от общего товарооборота РФ, который составил $710,1 млрд. 51% от этого объема приходится на страны Азии, 11% — на страны Ближнего Востока, 8% — на государства ближнего зарубежья, 4% — Северной и Южной Америки, 3% — Африки.

На последней стоит остановиться отдельно: со многими ее странами РФ продолжает успешно развивать торговые отношения. На прошедшем в июле прошлого года втором саммите Россия – Африка Владимир Путин отмечал, что товарооборот РФ и стран континента увеличился почти на 35% начиная с января 2023 года. В 2022-м объем взаимной торговли составил $18 млрд.

В число главных африканских партнеров России входят Алжир и Марокко. Ранее Минэкономразвития сообщало, что по объему товарооборота с РФ за январь–август 2023-го эти страны занимали второе и третье места. На первом был Египет. Торговый представитель РФ в Алжирской Народной Демократической Республике Иван Налич отметил: местный бизнес настроен на развитие отношений с Москвой. В частности, он сообщил, что в промышленной выставке «Иннопром», стартующей 8 июля в Екатеринбурге, планирует принять участие десяток компаний из Алжира. «Они надеются там найти партнеров», — добавил он. Алжир — один из основных покупателей российской пшеницы. Он также импортирует из РФ продукцию машиностроения и товары фармацевтической группы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Что касается Марокко, то с 2023 года эта страна стала вновь закупать российскую сельскохозяйственную продукцию, рассказал торгпред РФ в стране Андрей Алексеев.

— Кратно увеличились поставки пшеницы, ячменя. Это в определенной степени связано с засухой, от которой регион мучается уже несколько лет. По некоторым ожиданиям, посевы в Марокко сократятся в этом году на 40% и закупки будут увеличиваться в полтора раза, что тоже открывает определенные ниши для наших производителей, — добавил он.

Россия, в свою очередь, покупает у Марокко широкий спектр товаров, в том числе чернику и голубику, рыбу и ракообразных. «Взаимодействие двух стран развивается планомерно. Безусловно, есть сложности, связанные с финансовым сектором, но тем не менее нет ничего такого, что мы не могли бы решить при доброй воле двух сторон», — подытожил торгпред.

Наконец, несмотря на географическую удаленность и связанные с этим логистические проблемы, продолжает расти товарооборот и с Южно-Африканской Республикой, рассказал «Известиям» торговый представитель РФ в ЮАР Максим Буреев.

— Самая, наверное, сложная проблема — это местная деловая среда. Она во многом сильно зависит от тех стран, которые мы называем недружественными. Однако квалификация наших экспортеров позволяет решать и эти проблемы. Приходится быть креативными, активными и искать новые возможности. Однако опытные и серьезные экспортеры — и это не только крупные компании — находят свою дорогу в ЮАР тоже, — рассказал он.

Россия поставляет в Южно-Африканской Республику пшеницу, удобрения, различное оборудование, бумагу, конструкционные материалы. ЮАР же продает в РФ свежие фрукты и вино.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По мнению Леонида Хазанова, на данный момент огромное количество стран заинтересовано в развитии экономических отношений с Россией.

— Ближнему Востоку мы выгодны с точки зрения противовеса США и Европе. Например, в Иране хотят увеличивать товарооборот. Они живут под санкциями уже много лет. Отношения с нами выгодны и Африке, которой, по сути, безразличны ограничения США. Россия — надежный партнер Африки еще со времен СССР, и нас там ассоциируют со всем хорошим, — заключил он.

Эксперт считает, что товарооборот со странами ЕС продолжит сокращаться в нынешнем году и, напротив, будет увеличиваться со странами Азии, Африки и Латинской Америки.