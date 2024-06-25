Мерное стечение: ЕС может принять еще два пакета санкций до конца года

Евросоюз до конца года может ввести еще два пакета мер против России, сообщили «Известиям» в Европарламенте. В Еврокомиссии подтвердили, что Брюссель не намерен прекращать санкционную политику в отношении РФ. 24 июня ЕС принял 14-й пакет рестрикций, который включает в себя ограничения транзита СПГ через европейские порты и меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако эксперты считают, что новые ограничения всерьез не повлияют ни на российский экспорт СПГ в Европу, ни на работу СПФС.

15-й и 16-й пакеты санкций ЕС против РФ

Совет ЕС 24 июня объявил о новом пакете санкций Евросоюза против России. Это уже 14-й набор рестрикций, утвержденный ЕС с начала СВО. Несмотря на рост конфронтации между Брюсселем и Москвой из-за украинского конфликта, динамика одобрения очередных антироссийских ограничений продолжает оставаться низкой. Если в 2022 году сообщество договорилось о девяти пакетах санкций, то в прошлом году — только о трех.

Новые ограничения в рамках 14-го пакета традиционно коснулись как физических, так и юридических лиц: в черный список попали 69 человек и 47 компаний. Таким образом, после ввода 14-го перечня под европейскими санкциями оказалось более 2,2 тыс. физлиц и организаций. Например, под рестрикции попали крупнейшие российские транспортные компании: группа «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии», аэропортовый холдинг «Новапорт», «Совкомфлот». Кроме того, в 14-й пакет включили нефтесервисные ООО «Буровая компания «Евразия» и «Нефтегазпромстрой». В орбиту внимания ЕС попали и некоторые научные учреждения, включая Институт развития интернета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пополнили список более 20 руководителей компаний, таких как директор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг, глава Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт и руководитель Кизлярского электромеханического завода Ибрагим Ахматов, бизнесмен Марк Блатт с гражданством Израиля и Латвии, который, как утверждается, через свою израильскую компанию Texel F.C.G. Technology Ltd поставляет в Россию товары двойного назначения. Евросоюз также ввел санкции против холдинга «Белорусское оптико-механическое объединение» (БелОМО) и его генерального директора Александра Мороза.

Не обошелся очередной санкционный пакет и без звезд российского шоу-бизнеса. ЕС внес в черный список певицу Полину Гагарину, автора и исполнителя песен SHAMAN (Ярослава Дронова), актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова. В «Официальном журнале ЕС» отмечается, что эти деятели культуры участвовали в мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил. Кроме того, с 25 июня ЕС ограничит вещание «Известий», «РИА Новости», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории стран ЕС (решение об этом было принято 17 мая).

Певица Полина Гагарина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В МИД России отметили, что недружественные шаги ЕС не останутся без должного ответа. РФ, в частности, расширила список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

В Еврокомиссии, однако, подчеркивают, что ЕС не намерен останавливаться. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил «Известиям»: союз будет и дальше вводить санкции, если Россия продолжит «незаконную <спецоперацию>» на Украине и «ее эскалацию».

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС начнет разработку 15-го пакета сразу после принятия 14-го. Впрочем, в Европарламенте утверждают, что в ЕС уже обсуждают дальнейшие рестрикции против России. Как подчеркнул евродепутат Томаш Здеховски, сообщество ведет переговоры о введении не только 15-го, но и 16-го пакета мер.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Мы продолжим вводить санкции до тех пор, пока Россия будет присутствовать на украинской территории, — сказал он «Известиям». — Я уверен, что они [два новых пакета. — «Известия»] будут приняты до конца этого года.

Член Европарламента Иван Вилибор Синчич также считает, что ЕС может ввести новые рестрикции до конца 2024 года.

— Динамика зависит от успехов России на поле боя. Если будет достигнут больший успех, то будет больше разговоров и решений о санкциях, — сказал он «Известиям». — Ограничивать почти нечего, но они всегда пытаются найти что-то для продолжения этой пропагандистской войны.

Что вошло в 14-й пакет санкций ЕС

Помимо санкций против физических и юридических лиц новый набор антироссийских мер касается экономики. ЕС запретил поставки в РФ марганцевой руды, соединений редкоземельных элементов, некоторых видов пластика, электрооборудования и экскаваторов. Брюссель расширил запреты для самолетов: теперь борты, выполняющие частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России, не имеют права садиться и осуществлять полеты над территорией ЕС.

Кроме того, Брюссель ввел ограничения на импорт российского гелия и транзит сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, а также рестрикции против 27 судов из так называемого теневого флота, используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов подчеркивает, что новые меры слабо отразятся на бизнесе российского экспортера СПГ «Новатэк». Это не снизит и зависимость от российского газа: 14-й пакет не подразумевает отказа ЕС от закупок СПГ из РФ.

Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

— Запрет, который касается СПГ и ограничивает его логистику, по сути, служит защитой для самого Европейского союза с точки зрения перетока сжиженного природного газа с европейского рынка на азиатский. Он заставляет компанию «Новатэк» замыкать свои поставки преимущественно на рынок ЕС, в условиях когда навигация не позволяет пользоваться Северным морским путем, — сказал он «Известиям». — В текущих условиях «Новатэк» вряд ли потеряет много денег по банальной причине: основной рынок сбыта для него — европейский регион.

Еще одной антироссийской мерой Евросоюза стал запрет для своих компаний, не работающих в РФ, использовать Систему передачи финансовых сообщений. СПФС — это отечественный аналог SWIFT, который разработали еще 10 лет назад, и сегодня через нее осуществляются практически все трансакции между российскими банками. Таким образом, на внутренних платежах и переводах санкции никак не отразятся. Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев считает, что введение ограничений на использование СПФС — это скорее показательный жест.

— На самом деле ни одна европейская страна этой системой никогда не пользовалась. Центральный банк на своем сайте сообщает, что ей пользуется несколько десятков стран, но среди них больших торговых партнеров Евросоюза не так много. Не думаю, что эта мера сильно будет бить по странам — пользователям системы, — сказал он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Не думаю, что власти готовились к тому, что против СПФС будут введены санкции. Не потому, что они это не предусмотрели. Просто количество операций в мире с помощью этой системы столь невелико по сравнению, например, со SWIFT, и говорить о существенном ущербе для РФ точно не стоит.

Однако следует понимать, что ограничения в отношении СПФС должны отрезать Россию от любых форм международных платежей. С этой точки зрения 14-й пакет нацелен на введение вторичных санкций против компаний из третьих стран. Зарубежные компании могут начать опасаться использовать российскую систему, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

— Яркий пример — банк «Freedom Finance Казахстан», который работает с российской банковской системой через СПФС. То есть в теории Freedom Finance Bank может попасть под санкции из-за использования этой системы. Соответственно, одно из последствий — давление на условный Freedom Finance Bank, чтобы он принял решение об отказе от использования этой системы, — сказал он «Известиям».

Фото: TASS/Niviere David/ABACAPRESS.COM

К слову, 14-й пакет также включает экспортные ограничения в отношении 61 компании, которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения. В числе них — компании из Казахстана и Киргизии.

Комментируя новый перечень санкций ЕС, постпредство РФ в Брюсселе отметило, что, хотя с Украиной антироссийские рестрикции никак не связаны, до того момента, как будет урегулирован кризис, Брюсселю чрезвычайно важно успеть «наштамповать как можно больше протекционистских и ограничительных мер, причем не только применительно к России».

— Соразмерно числу принимаемых рестрикций в отношении третьих стран, попыток запугивания наказанием за так называемый обход санкций в мире растет число государств, которые видят в этом проявление экономического диктата и шантажа со стороны Брюсселя, — заявили в диппредставительстве.

Дипломаты добавили, что, поглощая всё больше ресурсов, «санкционный перегрев» грозит выйти из-под контроля и плохо закончиться для экономики Евросоюза.

В ЕС приняли решение о перечислении доходов от активов РФ

В этот же день главы МИД ЕС приняли решение о перечислении доходов от активов РФ в Европейский фонд мира на оружие Киеву. Как пояснил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Брюссель в скором времени выделит Украине из доходов от активов РФ €1,4 млрд, а затем еще €1 млрд до конца года на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия. При этом Боррель уточнил, что одна страна ЕС продолжает блокировать выплаты Киеву из Европейского фонда мира более чем на €6 млрд. И не секрет, о каком государстве идет речь. Будапешт намерен противостоять выделению суммы из этого фонда для Украины до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация венгерского бизнеса.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что на Украине продолжаются попытки судебного преследования крупнейшей венгерской фармацевтической компании Gedeon Richter, которая не устраивает местные власти тем, что продолжает работать на территории России. Ранее украинские власти вносили в список «международных спонсоров войны» крупнейший венгерский банк OTP, который также действует в РФ. Кроме того, Венгрия неоднократно подчеркивала, что не будет препятствовать евроинтеграции Украины только в случае восстановления в правах венгерского меньшинства (права на язык, образование на нем и прочее).

Справка «Известий» Совет ЕС 21 мая официально дал зеленый свет на использование чистой прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. 90% доходов, которые депозитарии будут перечислять в бюджет ЕС дважды в год, пойдут в Европейский фонд мира, как раз финансирующий военные поставки для украинской армии. И только 10% средств направят на программы ЕС по восстановлению страны. Совет ЕС отмечает, что речь идет о чистой прибыли, накопленной с 15 февраля 2024 года депозитариями, владеющими российскими суверенными активами и резервами в размере более €1 млн. По данным ЕС, с февраля 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралия заморозили €260 млрд активов Центробанка РФ. Из них около €210 млрд находится в ЕС. Свыше 95% последней суммы — у Euroclear.

Примечательно, что Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ. По словам Борреля, Будапешт, ранее отклонивший предложение о трате российских активов, «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании». При этом механизм обхода вето будет «сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим».