Держать курсы: как санкции против Мосбиржи изменят валютный и фондовый рынки

Санкции американского минфина против Мосбиржи приведут к волатильности доллара и значительному увеличению спредов на покупку и продажу в ближайшее время, однако в будущем ситуация стабилизируется, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. При этом из-за новых ограничений Мосбиржа уже заявила, что торги долларами и евро, а также инструментами в этих валютах проводиться не будут. 12 июня механизм для определения официальных курсов обозначил и ЦБ: будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. О том, как Банк России готовился к санкциям и стоит ли прямо сейчас бежать в обменник, — в материале «Известий».

Какие новые санкции ввел минфин США

12 июня минфин США ввел санкции против целого ряда российских компаний. В частности, под ограничения попали Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи), проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест» и страховая компания «Согаз», а также общероссийское «Движение первых», семь российских судов для перевозки СПГ, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Наиболее значительные последствия санкции несут именно для Мосбиржи и НКЦ. Последний выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке.

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Справка «Известий» Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. НКЦ проводит клиринг и следит за тем, чтобы расчеты проходили правильно — контролирует, какие суммы должны оказаться у инвесторов после покупки или продажи ценных бумаг и валют, когда эти деньги должны поступить на счета. На счетах НКЦ учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты.

В Мосбирже уже заявили, что с 13 июня торги валютными парами с долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на площадке проводиться не будут. При этом все остальные операции будут идти в прежнем режиме.

— Мосбиржа обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки, — заявили в Мосбирже.

Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ. Там уточнили: для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Если и эти инструменты для формирования курса не будут работать, регулятор будет устанавливать курс доллара, евро и юаня к рублю, равный значению предыдущего дня, уточнил ЦБ в октябре 2023 года.

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— Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России, — подчеркнули в ЦБ.

Валютные средства инвесторов, учитываемые в настоящий момент в НКЦ, окажутся замороженными, подчеркнул старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Пока на брокерах скажется только отсутствие возможности торговать валютами недружественных стран, заявил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Евро также пока будет недоступен для торговли. Однако пока невозможно дать ответ на вопрос о влиянии текущей ситуации на деятельность брокеров.

В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» список доступных инструментов и режимов торгов не изменился — они будут проводиться в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале брокера. Это связано с тем, что организация находится под санкциями с 24 февраля 2022 года.

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс доллара

Теперь торги долларом США и евро будут вестись только на внебиржевом межбанковском рынке. Это значит, что не будет общего стакана котировок, видимого всем участникам рынка, пояснил «Известиям» заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. То есть банки будут обмениваться информацией о курсах между собой. Это может привести к значительному росту спредов между покупкой и продажей валюты (в том числе в наличной валюте), а также котировок в разных финансовых организациях, предположил эксперт. Он добавил, что такой рынок более подвержен «значительным манипуляциям», и на нем могут быть сильные движения курсов и искажения.

Некоторые финансовые организации уже начали пересматривать стоимость валюты в обменниках. Например, Норвик Банк продавал доллары, евро и фунты по 200 рублей, а покупал по 50. Курс доллара резко вырос и в ряде других финансовых организаций: до 99 рублей за «американца» в «Национальном стандарте», до 110 — в Азиатско-Тихоокеанском банке, до 120 — в Цифра банке. У некоторых обменников уже выстроились очереди.

Тем не менее у «Сбера» и других крупных банков спреды пока не так высоки.

Торопиться и покупать доллары «на панике» не стоит, утверждает в своем Telegram-канале инвестбанкир Евгений Коган. На таких рискованных операциях, считает эксперт, слишком высок риск потерять средства на разнице курсов, а не заработать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ближайшие несколько месяцев возможна повышенная волатильность на внебиржевом рынке — а это значит, что курс может двигаться на несколько процентов за час.

— Кроме того, остается вопрос, как будет определяться стоимость по контрактам на нефть Brent, американский газ, серебро и золото в срочной секции торгов Московской биржи, чтобы не было отклонений от иностранных бирж, — добавил Денис Домащенко.

Эксперт напомнил, что после начала СВО цены в российской срочной секции были искажены в течение порядка шести месяцев, но в последний год они пришли в норму. Сроки восстановления в этот раз могут быть аналогичными — если торги срочными контрактами, номинированными в долларах США, будут продолжаться.

ЦБ начал готовиться к возможным санкциям против Мосбиржи и НКЦ еще в III квартале 2023 года, говорит независимый эксперт Андрей Бархота. Для этого регулятор взял курс на уменьшение позиций в валюте недружественных стран и создание новых платежных контуров.

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В случае остановки организованных торгов долларом Мосбиржа при расчете цены биржевых инструментов будет использовать курс, определяемый ЦБ, заявил в конце сентября представитель группы Мосбиржи Игорь Марич.

— Операции через НКЦ — это не единственный способ проводить расчеты при внешней торговле. При необходимости стороны, вероятно, смогут пересмотреть условия и осуществлять расчеты без участия подсанкционного лица, пусть это и потребует дополнительных издержек, — говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Работа с токсичными валютами потребуют более сложных и многоходовых операций, добавил Андрей Бархота. Из-за этого расходы российских финансовых организаций и бизнеса будут расти. Про этом даже дружественные страны будут проводить такие операции недешево и не во всех случаях. Всё это может закладываться в стоимость импортных товаров.

Угрозы для ликвидности бумаг российских эмитентов нет, поскольку они и так находятся в контуре РФ, отметил эксперт. Однако дестабилизация валютного рынка приведет к долгосрочному удорожанию импорта, что разгонит инфляцию, поскольку отразится и на производителях, и на потребителях.

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Помимо того, из-за санкций жесткая налоговая и монетарная политика сохранится на более долгий срок, уточнил Андрей Бархота. Впрочем, их эффективность в целом может снизиться внутри более изолированной экономики.