Скрытая угроза: Саудовская Аравия выступила против конфискации замороженных активов РФ

Еще недавно Саудовская Аравия считалась надеждой и опорой США в арабском мире: послушно покупала американские трежерис, обзаводилась оружием, произведенным в Соединенных Штатах, конфликтовала с Ираном. Теперь она отворачивается от Запада ради России, переживают европейские СМИ. Подробности — в материале «Известий».

Разворот все вдруг

«Сегодня мы являемся свидетелями разворота Эр-Рияда от Запада лицом к Москве, — не скрывая сожаления, констатирует испанское издание El Economista. — Позиция саудитов во взглядах на происходящее на планете становится гораздо ближе к Москве, чем к Вашингтону. И следовательно, ближе к России, чем к Евросоюзу. Еще одним доказательством этого стала последняя экономическая угроза со стороны Саудовского королевства европейским странам».

Саудовская Аравия владеет европейскими финансовыми активами на миллиарды евро, которые были приобретены за годы профицита текущего счета, достигнутого благодаря продаже нефти. Теперь Эр-Рияд запросто может спровоцировать кризис в Евросоюзе, например, продав французские облигации, если Брюссель и «большая семерка» попытаются перейти от разговоров о конфискации замороженных российских активов к делу. Арабское королевство уже намекнуло Парижу, что может в ответ на это продать французские долговые обязательства (саудиты — один из основных кредиторов Франции). Намек в Брюсселе поняли.

Фото: Global Look Press/Luc Nobout

Франция, напомним, в настоящее время едва ли не самое политически нестабильное государство ЕС, и эта ситуация дополнительно осложнена растущими дефицитом бюджета (5% ВВП) и государственным долгом (110% ВВП).

В мае и июне «большая семерка» рассматривала различные варианты использования заблокированных средств российского ЦБ. В конечном итоге группа остановилась на решении «снять только сливки, а молоко оставить» — присвоить лишь проценты/дивиденды, которые принесло такое принудительное депонирование 300 российских миллиардов долларов. Активы же почли за лучшее не трогать, несмотря на давление со стороны США и Великобритании, требующих от их союзников рассмотреть более смелые варианты, включая полную конфискацию для последующей продажи и/или использования украденных у России средств для оказания помощи Украине. Американо-британская идея хотя и не реализована, но до сих пор не полностью забыта.

Кроме французских гособлигаций у Эр-Рияда есть доли в важных европейских компаниях. Арабское королевство, например, владеет 10% капитала Telefonica, крупнейшей испанской компании связи.

Набрали разного

Как Саудовская Аравия создала этот портфель иностранных активов, который сегодня позволяет ей угрожать Европе? Когда страна имеет профицит текущего счета (грубо говоря, она экспортирует больше, чем импортирует), она становится кредитором остального мира через финансовый баланс. То есть та часть полученных от продажи нефти денег, которая не тратится и не инвестируется внутри экономики, используется для вложения в активы за рубежом. Так, например, долгое время в Европе поступала Норвегия со своим суверенным фондом. Говоря простым языком, страны, имеющие профицит счетов текущих операций, становятся шаг за шагом владельцами мира в экономическом плане, контролируя всё большее количество мировых активов.

Текущий профицит королевства в 2022 году превысил 13% ее ВВП. В 2023 году он упал до «всего» 3,5% ВВП. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти, а ее центральный банк имеет чистые валютные резервы в размере $445 млрд. Суверенный фонд благосостояния располагает активами на сумму почти в $1 трлн. Ни центральный банк, известный как SAMA (Валютное агентство Саудовской Аравии), ни суверенный фонд не особо стремятся информировать мир, в какие валюты и страны сколько вложено. Однако известно, что большая часть активов находится в долларах. Согласно последним данным американского правительства, Саудовская Аравия владеет облигациями казначейства США на сумму $135 млрд.

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Еще одним прекрасным примером финансового профицита является Китай. Пекин имеет огромные резервы, вложенные в долг США. Несмотря на то что КНР в последние четыре года избавляется от трежерис (ранее Китай владел $1,2 трлн, сейчас — порядка $782 млрд), в его распоряжении есть всё еще такая сумма, которую можно, в случае необходимости, использовать в качестве финансового оружия. Или инструмента запугивания. Продажа большого пакета долговых обязательств Америки может спровоцировать финансовый и экономический кризис в крупнейшей державе мира. Саудовская Аравия сейчас может сделать нечто подобное с Европой.

По данным Bloomberg, полученным от источников, близких к переговорам на последнем саммите G7, именно «отказ европейцев от конфискации российских заблокированных средств вызван был позицией Саудовской Аравии, озвученной странам «семерки» по закрытым каналам». Саудовский минфин, правда, отрицает информацию об оказании давления на Запад и подчеркивает, что «отношения наши сохраняются благожелательными, основанными на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы». Европейские же чиновники, по данным El Economista, несмотря на это, «продолжают опасаться сброса саудитами значительного пакета (речь о десятках миллиардов евро) государственных облигаций стран ЕС».

Поворот к России

«Неясно, занимает ли Саудовская Аравия такую позицию в пользу России из собственных интересов — опасаясь, что захват создаст прецедент, который может быть использован против других стран в будущем — или из солидарности с Путиным, — размышляют аналитики испанской газеты Висенте Ньевес и Марио Беседас. — Эр-Рияд и Москва вместе возглавляют картель производителей нефти ОПЕК+, начало украино-российского конфликта их не рассорило, а пожалуй, наоборот, сблизило».

Фото: AP/John Moore

«В политическом смысле отношения между Россией и Саудовской Аравией характеризуются прагматичным подходом. Обе страны стремятся продвигать свои интересы по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, и часто вступают в диалог, чтобы лучше понять позиции друг друга и изучить области взаимного соприкосновения. Хотя связи Саудовской Аравии с западными странами, особенно с США, и усложняют ее отношения с Россией, королевство диверсифицирует свое международное партнерство, укрепляя связи с Москвой».

Об этом свидетельствует и то, что «саудиты после начала войсковой операции России на Украине и введения Западом потолка цен на российскую нефть постепенно ушли из Индии и Китая, освободив эти рынки для РФ, а сами перенесли акцент торговли нефтью на Европу», отмечают те же авторы в другой своей аналитической статье.

Как далеко зайдет Эр-Рияд?

Некоторые эксперты, однако, ставят под сомнение достоверность саудовской угрозы, отмечая, что за пределами валют «большой семерки» практически не наблюдалось движения, когда российские активы были впервые заморожены после февраля 2022 года. Члены «большой семерки» также выражают уверенность, что «у страны Персидского залива не так много надежных альтернатив, кроме доллара и евро».

Фото: РИА Новости/Нина Зотина