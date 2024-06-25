14-й пошел: Европа запретила реэкспорт российского сжиженного газа

Евросоюз принял очередной, 14-й по счету пакет санкций против России. Среди многочисленных статей документа выделяются меры против сжиженного природного газа из РФ, поставки которого в Европу в последнее время значительно выросли на контрасте с трубопроводным голубым топливом. Впрочем, запрещать импорт российского СПГ пока не собираются, вместо этого в европейских портах блокируют его перекачку для поставок в третьи страны. Как ЕС собирается навредить российской газовой отрасли и насколько ощутимы будут эти меры — в материале «Известий».

Инвестиции прекращены

За последние три года страны Евросоюза резко ограничили импорт поставляемого по трубопроводам газа из России. В 2021 году ЕС получал из РФ по трубам 141 млрд куб. м, к 2023 году этот объем упал до 25 млрд куб. м. В 2024 году цифры могут снизиться еще. Однако на этом фоне резко выросли поставки СПГ, который под санкции не попал. К примеру, в 2023 году экспорт из России увеличился в сравнении с 2021 годом на 38%, до 19,3 млрд куб. м.

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Новые санкции никак не относятся к этим потокам. Вместо этого они запрещают использовать европейскую инфраструктуру для поставок в третьи страны. Кроме того, ЕС запрещает новые инвестиции, а также предоставление товаров и услуг для российской отрасли добычи и переработки СПГ, например, для таких проектов, как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск-СПГ». Частично будет ограничен и импорт, но только для терминалов, не подключенных к европейской газотранспортной системе. Наконец, санкции теперь коснутся не только европейских компаний, но и их российских «дочек».

Эксперты в целом считают, что эффект от новых мероприятий против российского топлива будет умеренным. К примеру, запрет на инвестиции по факту действовал и раньше, отмечает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.

— Это уже повлияло на снижение финансовых результатов ряда бывших европейских партнеров по итогам 2023 года, а также на рост цен на энергию для европейского населения, — заявила она.

Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова отмечает, что сегодняшний запрет на инвестиции ЕС, по сути, легализует уже сложившуюся ситуацию — привлечение финансирования из ЕС и так виделось маловероятным, особенно с учетом ведения американского SDN-листа (санкционный список людей и организаций).

Как подчеркнул президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов, единственным крупным европейском инвестором в российский СПГ является Total Energies, которой принадлежит 20% «Ямал СПГ».

— Скорее всего, компания будет вынуждена продать свою долю из-за веденных санкций. Вероятно, основному акционеру — «Новатэку», но постарается сохранить свои долгосрочные offtake-контракты (контракты на выкуп будущей продукции). В конце прошлого года Total уже объявила форс-мажор по участию в проекте «Арктик СПГ-2». Это означает отказ от участия в финансировании. Поэтому новые санкции отражают статус-кво, — заметил Салихов.

В Европу вместо Азии

Что касается запрета на реэкспорт, то это мера, которая была анонсирована еще один–два месяца назад. Парадоксально, но она может привести к увеличению экспорта в Европу.

— Она затрагивает порядка 10% экспорта «Новатэка» и «Ямал СПГ», — отмечает аналитик «Финам» Сергей Кауфман. — При этом мера вступит в силу только через девять месяцев, что дает «Новатэку» время на подготовку. На наш взгляд, такие объемы можно частично перенаправить на спотовый европейский рынок, а также использовать альтернативные конфигурации экспорта: перевалку борт-в-борт или перевалку в Мурманской области. Полагаем, что санкции не повлияют на общий объем экспорта, хотя часть поставок в Азию может быть перенаправлена в Европу.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В целях оптимизации транспортных затрат часть газа с проекта «Ямал СПГ» сейчас перегружается с газовозов арктического класса на обычные, рассказала Мария Белова. По ее словам, запрет на реэкспорт, с одной стороны, приведет к удорожанию доставки арктического СПГ, а с другой, простимулирует наращивание объемов перевалки ресурса борт-в-борт в районе Мурманска и круглогодичных поставок СПГ по Севморпути. Кроме того, часть ранее реэкспортируемого российского газа может оставаться в Европе.

По словам Марселя Салихова, почти весь «реэкспорт» (перевалку) российского СПГ из Европы обеспечивает всего один порт — Зебрюгге (Бельгия).

— Объем этого реэкспорта не так велик: в 2023 году он составил около 1,7 млн т в год (лишь 11% от всех российских отгрузок в Европу, или 37% от отгрузок в Бельгию). Доминирующее направление перевалки через Зебрюгге — Китай. Учитывая относительно небольшой объем (около 20–25 рейсов крупных танкеров), перевалку можно, наверное, перенести в другое место. Но ее осуществляют преимущественно европейские компании (держатели долгосрочных контрактов «Ямал-СПГ»), и, скорее всего, они не будут готовы перенаправить ее в Мурманск. Вероятно, вместо перевалки они попытаются продать эти объемы на споте в самой Европе. Поэтому введенные запреты не окажут значительного влияния на объемы производства «Ямал СПГ», — комментирует эксперт.

Порт Зебрюгге Фото: Global Look Press/Jonas Roosens

При этом в случае, если в дальнейшем ЕС всё же пойдет на ужесточение санкций, Россия будет больше поставлять газа в Азиатско-Тихоокеанский регион, считает Тамара Сафонова.

Она приводит данные: экспорт СПГ из России в страны ЕС в 2023 году составил 19,3 млрд куб. м, или 11% от общего объема импорта. При этом доля ЕС в российском экспорте СПГ по итогам 2023 года равнялась 44%. На текущий момент ЕС может заместить российские объемы, если США приостановит часть своих поставок в другие страны (среди которых Южная Корея, Япония, Индия, Тайвань, Китай, Пакистан и др.) и перенаправит их в страны Евросоюза. Или если Катар перенаправит в ЕС часть объемов, поставляемых в страны АТР (Южная Корея, Япония, Индия, Тайвань, Китай, Бразилия, Аргентина, Кувейт, Чили и пр.). В таком случае для исключения дефицита газа в мире Россия распределит европейские объемы в страны АТР, пояснила Сафонова.

По ее словам, европейские цены всё больше будут зависеть от стоимости СПГ, поставляемого из Азии. Расчет на то, что газ в Европе станет дешевле, а Россия получит меньше доходов, не сработает, как и расчет получать нефть и нефтепродукты по «потолочным» ценам.

— В целом очередной пакет санкций опять ставит под удар прежде всего европейских трейдеров, которые активно использовали российский СПГ для эффективных своповых поставок, — заключила спикер.