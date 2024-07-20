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Сийярто назвал попытку Борреля бойкотировать Венгрию детсадовской

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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 июля в ходе пресс-конференции назвал детсадовской попытку главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля инициировать бойкот Венгрии на встрече глав МИД.

Венгерские СМИ попросили Сийярто прокомментировать информацию о том, что Боррель якобы решил организовать формальный саммит по иностранным делам во время проведения неофициальной встречи глав МИД 28–29 августа в Будапеште, организацией которой занимается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада», — сказал Сийярто.

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Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавними визитами Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса. Отмечалось, что страны Евросоюза и НАТО пришли в ярость.

Однако 16 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Он отметил, что страны Запада должны противостоять Орбану с «его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство».

Тогда же официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин.

15 июля стало известно, что ЕК отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.

Кроме того, 2 июля глава венгерского правительства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан предложил украинскому лидеру обдумать возможность введения режима прекращения огня, который позволил бы начать переговоры с Россией, но эта идея не понравилась Зеленскому.

Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля.

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