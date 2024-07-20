Эксперт указал на отсутствие необходимости для КНДР восстанавливать связи с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын не скучает по сотрудничеству с США, республика сможет получить всё необходимое от России и Китая. Такое заявление 19 июля в разговоре с «Известиями» сделал политолог и международный эксперт Алексей Кочетков, комментируя намерение экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае своего переизбрания.

«Я думаю, что он (Ким Чен Ын. — Ред.) не то что не очень скучает — он вообще не скучает. Никакой потребности играть с американцами в какие-то игры КНДР сейчас не испытывает. Американцам нечего предложить Северной Корее в принципе от слова «совсем», — сказал Кочетков.

Эксперт подчеркнул, что то, в чем нуждается КНДР, она сможет получить от России и Китая.

«Корейцы прекрасно понимают цену американским обещаниям. Много раз уже были попытки нормализации, Америка снова всех обманывала. <...> Портить сложившиеся добрые отношения ради каких-то пустых американских обещаний — это не в традициях Северной Кореи», — подчеркнул политолог.

Ранее в этот же день бывший американский лидер и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что в случае своего переизбрания намерен наладить отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. Он заметил, что он ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и предположил, что тот «хотел бы снова его увидеть».

До этого, 28 июня, в ходе дебатов с нынешним лидером США Джо Байденом экс-глава Белого дома пообещал, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». По словам политика, наихудшие враги страны находятся внутри нее, а не за пределами.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.