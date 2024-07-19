СМИ узнали о переговорах Харрис со спонсорами демократов

Вице-президент США Камала Харрис проведет встречу с основными донорами Демократической партии на фоне растущих призывов внутри политической силы к действующему американскому лидеру Джо Байдену выйти из избирательной кампании. Об этом 19 июля сообщила газета The New York Times.

По словам двух человек, приглашенных на переговоры, Харрис выступит перед сетью основных доноров демократов в пятницу днем.

Тема обращения Харрис пока не ясна.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс указал, что политик — не очень сильный кандидат для выдвижения на пост президента США. Однако она — единственная, кто может заменить Байдена, так как партия не провела праймериз.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По данным Newsweek, шанс ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Байдена только 40%.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.