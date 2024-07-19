Орбан решил держать в секрете дальнейшие шаги по решению конфликта на Украине
Дальнейшие шаги миссии Венгрии по урегулированию украинского кризиса в рамках мирной инициативы будут держаться в секрете и раскрыты постфактум. Об этом 19 июля заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.
Глава правительства уточнил, что причиной такого решения стала «обоснованная осторожность». По его мнению, у мирной миссии много противников, поэтому, если можно заранее знать, какой шаг будет следующим, многие будут ему противодействовать.
«Каждый день я веду переговоры с кем-то о какой-то возможности, подробном вопросе, новых и новых инициативах», — приводит его слова газета Magyar Nemzet.
Политик также заявил, что покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо не были направлены против всех политиков, принадлежащих к «партии мира».
15 июля Орбан направил письмо лидерам стран Евросоюза, где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию ситуации. В Еврокомиссии не подтвердили, получила ли председатель Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера. Позднее СМИ сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.
Позднее, 18 июля, Орбан сообщил, что инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта «движется хорошо». Кроме того, он спрогнозировал, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время радикально возрастет и предложил руководству ЕС восстановить дипломатические связи с РФ в целях решения ситуации.
5 июля политик прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе Украину. Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали его поездку.