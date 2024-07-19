В США намерены внимательно наблюдать за решениями РФ по вопросам РСМД

США планируют внимательно следить за решениями России в отношении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как риторика по применению ядерного оружия настораживает правительство. Об этом 18 июля на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Конечно, любая риторика, касающаяся применения ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность, и мы продолжим уделять этому большое внимание <...> Мы видим со стороны россиян использование такой риторики, выпячивание груди уже в течение какого-то времени», — заявил он.

Пател также уточнил, что он не собирается спекулировать о возможных действиях Белого дома.

Ранее, 18 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении. Он также отметил, что по вине США, стоящих во главе НАТО, а также ФРГ, произошло тотальное разрушение договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

4 июля президент России Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил о готовности РФ зеркально ответить на размещение американских РСМД.

28 июня Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, что размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира не останется без ответа: Москва начнет производство РСМД и впоследствии определится с их расположением.

30 мая глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что, если США решат развернуть свои наземные ракеты в Евросоюзе (ЕС) или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Россия может предпринять шаги в области ядерного сдерживания помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание РСМД.

Между тем 10 июля Пентагон сообщил о том, что США приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.