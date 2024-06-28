Путин предложил Совбезу обсудить шаги в отношении моратория на развертывание РСМД

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза в пятницу, 28 июня, предложил обсудить дальнейшие шаги Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

«Как известно, Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить. Мы в 2019 году объявили о том, что не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира», — отметил глава государства.

По его словам, известно, что США не только производят подобные системы, но уже привозили их в Европу на учения в Данию.

«Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что на это необходимо реагировать и принять решения о том, как действовать дальше. По словам российского лидера, Москва может начать производство систем, а далее, исходя из реалий, принимать решения, где их размещать, если это потребуется для обеспечения безопасности.

На эту тему глава государства попросил высказаться министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главу Минобороны России Андрея Белоусова.

30 мая Лавров предупреждал, что, если США решат развернуть свои наземные ракеты в Евросоюзе (ЕС) или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Россия может предпринять шаги в области ядерного сдерживания помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание РСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.