В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ

Россия не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением, в ответ на размещение США дальнобойных ракет в Германии. Об этом 18 июля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не исключаю никакие варианты», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rheinische Post заявил о том, что решение о поставках в страну американских дальнобойных ракет было принято в качестве ответа на размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«Если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе (в Калининградской области. — Ред.), значит, мы будем реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтем наиболее приемлемым», — прокомментировал заявление министра обороны Германии Рябков.

Помимо этого, замглавы внешнеполитического ведомства указал на то, что Россия должна быть готова к различным сценариям и вырабатывать ответ на наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала.

Он также отметил, что по вине США, стоящих во главе НАТО, а также ФРГ, произошло тотальное разрушение договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

«В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть максимально широкая опциональность», — заявил Рябков.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это хорошим решением, так как Россия «невероятно вооружилась», что может угрожать Европе. Спустя несколько дней он заявил, что размещение американских ракет не приведет к эскалации с РФ, а будет сдерживающим фактором.

При этом спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт 15 июля объяснил решение о размещении дальнобойных систем необходимостью устрашения третьих сторон, «чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию».

В МИД РФ в свою очередь предупредили о военном ответе на планы США. Еще тогда Рябков указал на то, что действия Пентагона нацелены на нанесение ущерба безопасности России. По словам дипломата, характер реакции РФ будет определяться «в спокойном ключе, профессионально».

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Соединенные Штаты пытаются сместить фокус внимания с неудач президента страны и кандидата в главы государства Джо Байдена, поэтому приняли решение о размещении ракет средней и малой дальности в Германии. По ее словам, Америка сделала это в надежде спасти репутацию главы государства.