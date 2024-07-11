Шольц назвал очень хорошим решением размещение ракет США в ФРГ
Размещение американских ракет средней и малой дальности на территории Германии является очень хорошим решением. Такое заявление 11 июля сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами меры», — высказался он в ходе конференции в Вашингтоне, трансляция которой велась на YouTube-канале NATO News.
По мнению канцлера, Россия «невероятно вооружилась», что может угрожать Европе. Таким образом, подчеркнул политик, американские ракеты поспособствуют сдерживанию РФ. Шольц также добавил, что данное решение было принято давно.
О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение о размещении ракет США в ФРГ является неприемлемым, и подчеркнула, что у России будет жесткий и адекватный ответ на данный шаг.
Замглавы МИДа Сергей Рябков также подтвердил, что РФ есть чем ответить, поскольку Москва давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада. При этом дипломат обратил внимание, что РФ не будет ввязываться в дорогостоящую гонку вооружений, потому что у страны есть всё необходимое для защиты. Так Германия и США лишь «выбросят деньги на ветер».
Как уточнял глава минобороны ФРГ Борис Писториус, США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе. Он добавил, что решение Вашингтона «закроет серьезный пробел в возможностях в Европе».
При этом немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт указала на то, что планы США по размещению ракет в Германии являются безумием. По ее словам, такой шаг не только не повышает безопасность страны, а наоборот — в результате Германия может стать театром военных действий.