Матвиенко заявила о жестком и адекватном ответе РФ на размещение ракет США в ФРГ
Ответ России на размещение дальнобойных ракет США в Германии будет жестким и адекватным. Об этом 11 июля заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо», — прокомментировала она соответствующее решение Вашингтона, ее слова приводит корреспондент Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Сенатор также заявила, что если обратиться к документам, подписанным после Второй мировой войны, то можно обнаружить, что Берлин не имеет права размещать оружие такого плана на территории Германии.
О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе, и отметил, что решение Вашингтона «закроет серьезный пробел в возможностях в Европе».
При этом немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт указала на то, что планы США по размещению ракет в Германии являются безумием. По ее словам, такой шаг не только не повышает безопасность страны, а наоборот — в результате Германия может стать театром военных действий.