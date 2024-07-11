Депутат Вагенкнехт назвала безумием планы по размещению ракет США в Германии
Планы Соединенных Штатов по размещению дальнобойных ракет в Германии являются безумием. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт.
«Размещение американского дальнобойного оружия на немецкой территории не повышает нашу безопасность, а, наоборот, увеличивает риск того, что Германия сама станет театром военных действий с ужасными последствиями для всех, кто живет здесь. Это безумие должно прекратиться», — приводит ее слова Der Spiegel.
По словам политика, ФРГ необходимо правительство, которое представит «экзистенциальные интересы страны», а не будет подчиняться США. Вагенкнехт напомнила, что только мирные переговоры, а не гонка вооружений позволят завершить украинский конфликт.
О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Комментируя это, в Совете Федерации заявили о наличии у Москвы ответа на размещение США оружия в ФРГ. Как отметил в разговоре с «Известиями» зампред комитета по международным делам Андрей Климов, размещение дальнобойного оружия в Германии — явная угроза.
Агентство Bloomberg 18 июня писало, что первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года. Сообщалось, что армия Соединенных Штатов не смогла достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) до октября 2025 года.
В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что создание российского ракетного комплекса «Авангард» сделало бессмысленными все вложения США в систему противоракетной обороны.