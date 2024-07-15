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В Германии объяснили размещение дальнобойных систем США в ФРГ

Правительство Германии: дальнобойные системы США разместят в ФРГ для устрашения
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 15 июля объяснил решение о размещении дальнобойных систем США в Германии необходимостью устрашения третьих сторон.

По его словам, решение американских властей разместить конвенциональное дальнобойное вооружение в ФРГ в 2026 году связано с изменением уровня угроз. Германия, в свою очередь, активно обсуждает разработку высокоточных дальнобойных систем с другими европейскими государствами, указал он.

«Мы ведем диалог с властями Франции, Великобритании, Италии и других стран по вопросу разработки таких систем. Речь идет об устрашении, поэтому они должны быть очень дальнобойными и высокоточными, чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию», — заявил спикер в ходе пресс-конференции правительства, трансляция которой опубликована на YouTube.

Хебештрайт также призвал к диалогу с Россией по теме разоружения.

«Нельзя исключать вероятность новой гонки вооружений, и поэтому мы должны искать способы восстановления диалога с Россией», — добавил он.

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О том, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Как заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц, размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия располагает достаточным потенциалом для сдерживания американских дальнобойных ракет в случае их размещения в Европе. По его словам, пострадают от этого только европейские столицы.

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.

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