Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Польши прокомментировал возможность сбивать ракеты над Украиной
Мир
Число погибших после удара ЦАХАЛ по Хан-Юнису в Газе превысило 70 человек
Происшествия
Восемь человек ранены при обстреле со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
Спорт
Зрители освистали теннисиста Джоковича после победы в полуфинале Уимблдона-2024
Общество
На Троекуровском кладбище прошло прощание с другом Высоцкого Тумановым
Армия
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Общество
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Происшествия
Момент падения самолета SSJ 100 в Подмосковье попал на видео
Интернет и технологии
СМИ сообщили о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом
Экономика
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%
Мир
СМИ назвали размещение США Tomahawk в Европе сигналом России
Общество
Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Мир
СМИ указали на оговорки в обещаниях принять Украину в НАТО
Армия
Российские силы ПВО сбили ряд украинских ракет и 17 беспилотников
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесенном ударе по боевикам ХАМАС
Общество
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Мир
Экс-главком НАТО указал на превосходство арктического флота России

Песков заявил о достаточном потенциале у России для сдерживания ракет США в Европе

Песков: Россия ответит на размещение дальнобойных ракет США в Европе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия располагает достаточным потенциалом для сдерживания американских дальнобойных ракет в случае их размещения в Европе, но пострадают от этого только европейские столицы. Об этом 13 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«Всегда была парадоксальная ситуация: США размещали разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, определяла в качестве цели для наших ракет европейские точки», — сказал он, комментируя решение о размещении дальнобойных ракет США в Европе.

По его словам, в качестве ответа России придется нацелить на страны Европы свои аналогичные ракеты.

Песков назвал ситуацию парадоксальной. Он подчеркнул, что США продолжают зарабатывать деньги, а в прицеле российских ракет находится Европа.

«Мы уже всё это проходили. Это всё уже было. У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств», — добавил Песков.

На вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное

Ранее, 12 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился мнением, что размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией. По его словам, ракеты США в Европе будут работать как сдерживающий фактор, а не как разжигание вражды.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

По этому поводу 11 июля высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что США пытаются сместить фокус внимания с неудач президента страны и кандидата в главы государства Джо Байдена, поэтому приняли решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) в Германии.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024