Песков заявил о достаточном потенциале у России для сдерживания ракет США в Европе

Россия располагает достаточным потенциалом для сдерживания американских дальнобойных ракет в случае их размещения в Европе, но пострадают от этого только европейские столицы. Об этом 13 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«Всегда была парадоксальная ситуация: США размещали разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, определяла в качестве цели для наших ракет европейские точки», — сказал он, комментируя решение о размещении дальнобойных ракет США в Европе.

По его словам, в качестве ответа России придется нацелить на страны Европы свои аналогичные ракеты.

Песков назвал ситуацию парадоксальной. Он подчеркнул, что США продолжают зарабатывать деньги, а в прицеле российских ракет находится Европа.

«Мы уже всё это проходили. Это всё уже было. У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств», — добавил Песков.

Ранее, 12 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился мнением, что размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией. По его словам, ракеты США в Европе будут работать как сдерживающий фактор, а не как разжигание вражды.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

По этому поводу 11 июля высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что США пытаются сместить фокус внимания с неудач президента страны и кандидата в главы государства Джо Байдена, поэтому приняли решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) в Германии.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.