Шольц исключил конфронтацию с РФ из-за американских ракет в ФРГ

Размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, состоявшейся в пятницу, 12 июля.

По словам Шольца, ракеты производства США, установленные в Германии, будут работать как сдерживающий фактор, а не как разжигание вражды.

«Нас всегда заботит предотвращение войны. <...> Не будет ни решений, ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации», — заявил он.

Канцлер подчеркнул, что все действия Берлина всегда соотносятся с сохранением безопасности как Германии, так и всех стран — участниц НАТО. Между тем поставки оружия Украине будут продолжаться, заверил Шольц.

«Мы понимаем, насколько это важно для Украины. Наша инициатива убедить многих людей предоставить дополнительные системы ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.), такие как системы Patriot, теперь принесла свои плоды», — подчеркнул он.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

По этому поводу высказалась 11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что США пытаются сместить фокус внимания с неудач президента страны и кандидата в главы государства Джо Байдена, поэтому приняли решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) в Германии.

В тот же день Шольц назвал размещение американских ракет в ФРГ «очень хорошим решением». По мнению канцлера, Россия «невероятно вооружилась», что может угрожать Европе. Таким образом, подчеркнул политик, американские ракеты поспособствуют сдерживанию РФ.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.