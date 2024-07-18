В Air India прояснили ситуацию с севшим в Красноярске самолетом из Индии

Представитель авиакомпании Air India рассказал 18 июля «Известиям», что пассажиры рейса из Индии в США получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.

«Они получат новое распределение рейсов в самом аэропорту, и сотрудники Air India уже позаботились об этом. Поэтому они будут проинформированы по мере возможности. Сейчас мы размещаем их на альтернативном рейсе и проверяем, какие альтернативы есть из России в Сан-Франциско, чтобы они смогли получить альтернативный рейс как можно раньше», — сообщил представитель.

В заявлении Air India в соцсети Х (бывш. Twitter) также указано, что авиакомпания работает над организацией вывозного рейса пассажиров данного борта.

Ранее в этот день сообщалось, что летевший в США из Индии самолет совершил аварийную посадку в Красноярске. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.