Летевший в США из Индии самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Летевший в США из Индии самолет авиакомпании Air India 18 июля успешно приземлился в аэропорту Красноярска.
На данный момент борт ставят на стоянку и готовят к осмотру техниками. По предварительным данным, причиной стал сработавший датчик задымления в грузовом отсеке.
По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.
«Диспетчеры ГК по ОрВД оказали своевременную навигационную помощь пилотам Boeing 777 для его оперативной и безопасной посадки по кратчайшему расстоянию до аэродрома. В 19:52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Через пять минут лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», — написал он.
На борту самолета летели 243 пассажира.
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