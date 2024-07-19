Гласное дно: пациенты пожаловались на диагностику органов зрения

В России выросло число пациентом с заболеваниями сетчатки глаза — из-за их выявления на поздней стадии . Об этом Минздраву сообщил Всероссийский союз пациентов. Он предупредил об увеличении случаев инвалидизации таких людей и попросил ведомство наладить раннюю диагностику нарушений зрения. Главный внештатный офтальмолог Минздрава Владимир Нероев подтвердил рост числа таких пациентов, но связал его с увеличением продолжительности жизни населения и совершенствованием способов постановки диагноза.

Пациентский запрос

В России четверть случаев инвалидности по зрению диагностируется у пациентов с болезнями глазного дна вследствие возникших осложнений — диабетического макулярного отека и возрастной макулярной дегенерации . Об заявил Всероссийский союз пациентов (ВСП) в письме в Минздрав.

Тенденцию к росту инвалидности пациентов с офтальмологическими заболеваниями «Известиям» подтвердил и заведующий офтальмологическим отделением Санкт-Петербургского территориального диабетологического центра Федор Шадричев. По его словам, в 2020 году эти заболевания стали одной из основных причин инвалидности по зрению в России, выйдя на второе место после глаукомы.

— В большинстве регионов фактическая распространенность таких заболеваний выше в несколько раз, чем зарегистрировано, — отметил он.

В ВСП считают, что ранняя диагностика и контроль прогрессирования заболеваний позволит сократить число инвалидов по зрению. Поэтому общественники попросили Минздрав включить проведение оптического исследования глазного дна с помощью компьютерного анализатора у граждан в возрасте старше 50 лет в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризацию.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Также в ВСП считают необходимым включить диспансерный прием у врача-офтальмолога в стандарт медицинской помощи взрослым при возрастной макулярной дегенерации (ВМД, поражает центральную зону нервной ткани глаза, снижает центральное зрение). В экономически развитых странах именно это заболевание часто приводит к инвалидности по зрению у населения старшего возраста.

«В 2020 году в мире число больных с ВМД составило 196 млн человек. А к 2040 году оно может увеличиться до 288 млн », — следует из письма союза.

Пациенты с заболеваниями сетчатки глаза зачастую обращаются за медпомощью только после появления проблем со зрением, рассказал «Известиям» основатель системы детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. По его словам, если пациент несвоевременно обратится к врачу, то он с большой вероятностью может ослепнуть.

Также ВСП просит установить предельный срок выдачи направления на госпитализацию при наличии показаний и вписать его в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи населению.

«Сейчас отсутствие этого требования в программе госгарантий приводит к длительному ожиданию терапии, прогрессированию заболевания и необратимому ухудшению состояния пациентов» , — отмечают общественники.

Кроме того, они попросили Минобрнауки и Минздрав разработать образовательные специализированные курсы для повышения квалификации врачей общей практики и офтальмологов первичного звена. Такая программа помогла бы повысить настороженность врача к возрастным заболеваниям сетчатки глаза.

Маршрутизация пациентов

Просят в союзе и регламентировать работу региональных офтальмологических служб. Сейчас, заявили в ВСП, из-за отсутствия в ряде регионов нормативных актов, определяющих порядок маршрутизации (движение пациента от специалиста к специалисту) пациентов с заболеваниями глаз, снижена доступность медпомощи, хотя эти регионы и не называют.

— Отсутствие налаженной маршрутизации может приводить к прерыванию лечения, нарушению сроков введения препаратов и увеличению запущенных тяжелых форм заболевания , — указали в ВСП.

Союз просит Минздрав проконтролировать соблюдение региональными медучреждениями стандартов оснащения и в случае необходимости выделить субсидии на их дооснащение оптическими когерентными томографами (ОКТ, прибор для диагностики офтальмологических заболеваний).

— Проведение такой томографии — единственное убедительное диагностическое исследование, позволяющее выявить заболевания сетчатки , — отметили в ВСП.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Пациент с ВМД из Москвы Алексей рассказал «Известиям», что в государственных медучреждениях ему отказывали в проведении ОКТ на бесплатной основе и аргументировали отказ отсутствием показаний к такому исследованию.

— Но за деньги его могут провести как в государственных медучреждениях, так и в частных, — добавил он. — 11 лет назад мне поставили диагноз, и в поликлиниках были томографы для проведения ОКТ.

Оборудование для проведения ОКТ может быть не в каждом медучреждении, так как стоит больших денег, пояснил Игорь Азнаурян. По его словам, такой прибор стоит около $100 тыс.

— Если такого томографа нет у офтальмолога, то обычная офтальмоскопия или осмотр специальным прибором глазного дна могут дать определенную информацию, но она будет менее полная, — отметил он.

Также общественники просят усовершенствовать финансовое обеспечение медпомощью пациентов с заболеваниями сетчатки. Для этого они предлагают Минздраву провести оценку рекомендуемых объемов специализированной медпомощи в стационарных условиях по профилю «Офтальмология».

Пациент Алексей также рассказал, что врач назначил ему Аnti-VEGF-терапию (введение в глаз лекарства, которое снимает отек и повышает остроту зрения). Но он получает его на платной основе, так как ожидание начала лечения может достигать трех месяцев и более.

— Укол в один глаз стоит около 60 тыс. рублей, а их нужно по три в каждый глаз, — рассказал он. — Это затратно как для пациента, так и для медучреждения.

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Игорь Азнаурян отметил, что не каждый врач владеет техникой введения Аnti-VEGF-терапии, что также снижает ее доступность. Но, по его словам, есть и другие способы лечения.

— Варианты лечения доступны как на платной основе, так и по ОМС, то есть бесплатны для пациента, — отметил он.

Дублирующее лечение

Основная проблема недодиагностики заболеваний сетчатки глаза заключается в том, что пациенты сами не приходят к врачу, так как долгое время не замечают изменений своего зрения , отметил Федор Шадричев.

— Поражение глаз при этих заболеваниях двустороннее, но асимметричное. И в этом случае, если один глаз остается длительное время непоражен­ным, то это может маскировать даже серьезные зритель­ные проблемы другого глаза , — пояснил он.

«Известия» направили запрос в Минздрав, ведомство предоставило комментарий главного внештатного офтальмолога министерства Владимира Нероева.

Предложенные Всероссийском союзом пациентов мероприятия схожи и во многом дублируют положения стратегии развития офтальмологической службы России , отметил он.

— В 2023 году в России, по данным федерального статистического наблюдения, зарегистрировано 342,3 тыс. пациентов с диагнозом «дегенерация макулы и заднего полюса», — сказал Владимир Нероев «Известиям». — Число людей с этим диагнозом в России и в мире растет год от года. Это связано с совершенствованием диагностики и повышением ее доступности для населения, а также с увеличением продолжительности жизни населения.

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Эксперт подчеркнул, что повышение эффективности диагностики, мониторинга и лечения пациентов с заболеваниями сетчатки — одна из актуальных задач отечественной офтальмологии. Он уточнил, что сейчас работу в этом направлении ведут профильная комиссия Минздрава, НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца и экспертный совет по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов».

По его словам, в частности, ведется разработка нормативных документов, обсуждаются аспекты образовательной деятельности для врачей, внедрение инновационных технологий, организационные решения для отдельных территорий страны. Также он напомнил, что в рамках профилактических осмотров и диспансеризации любой пациент может пройти офтальмологическую диагностику.

— С 18 до 39 лет диспансеризацию проходят раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. И совершенно бесплатно, — отметил Владимир Нероев.