Эти глаза не против: ИИ диагностирует глаукому с точностью 91%

Российские ученые разработали программу, которая диагностирует глазные болезни с точностью 91% — это на треть выше, чем точность заключения врачей . Компьютер анализирует данные электроретинограммы больного и выявляет глаукому, дистрофию сетчатки глаза и другие патологии . В отличие от человека, способного учитывать только четыре параметра исследования, искусственный интеллект (ИИ) рассматривает 54 показателя . Это и позволяет минимизировать ошибки диагностики. По мнению специалистов, программа будет полезна медикам, однако окончательное решение всегда должно оставаться за человеком .

С глазу на глаз

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) создали компьютерную программу для диагностики глазных болезней . Она анализирует данные электроретинограммы (ЭРГ) — одного из видов исследований, которые используют офтальмологи для выявлений заболеваний органов зрения . С его помощью врачи могут диагностировать глаукому, дистрофию сетчатки глаза и многие другие патологии . При этом точность таких диагнозов, которые ставят врачи, не превышает 60%, а искусственный интеллект оказывается прав в 91% случаев .

ЭРГ измеряет электрическую активность сетчатки в ответ на световую стимуляцию. Процедура начинается с прикрепления электродов к закрытым глазам пациента, голове и подбородку. Затем ему предлагают смотреть на световую стимуляцию , которая может быть представлена миганием, контрастными переходами или движущимися объектами. От правильной интерпретации полученной информации об электрическом напряжении и будет зависеть точность постановки диагноза .

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— У классического анализа сигналов ЭРГ есть ряд недостатков, в первую очередь крайне невысокая точность диагностирования . Кроме того, ручной анализ сетчатки глаза с помощью этого инструмента сильно зависит от опытности медика и других человеческих факторов . Из-за врачебной ошибки пациент может потерять благоприятное время, за которое он мог бы излечиться. Чтобы нивелировать эти недостатки, мы разработали автоматическую систему на базе машинного обучения, которая способна анализировать сигналы электроретинограммы и ставить более точные диагнозы в сравнении с традиционными методами , — пояснил руководитель Центра обработки сигналов и изображений методами искусственного интеллекта УрФУ Михаил Ронкин.

При снятии ЭРГ медик получает изображение двух специфических волн, которые он анализирует с точки зрения частоты и амплитуды . Таким образом, он рассматривает всего четыре показателя . Уральские ученые предлагают модифицировать данные исследования с помощью так называемого вейвлет-преобразования, т о есть произвести спектральный анализ волн, который позволяет оценить мощность различных частот, входящих в ЭРГ . Благодаря этому для диагностики можно использовать 54 параметра, что и повышает точность выявления патологий . На следующем этапе к анализу данных подключается нейросеть, которая обрабатывает полученный спектр .

— Мы показали, что применение современных методов анализа и их комбинация создает алгоритм, который помогает врачам точнее идентифицировать наличие или отсутствие глазных заболеваний . Мы продолжим работать над нашей системой, чтобы повысить ее эффективность, поскольку 91% — это не 100% . Также в дальнейшем мы будем развивать подходы к интерпретируемости оценок биомедицинских сигналов, чтобы врачу было максимально понятно, на основании чего система поставила диагноз , — добавил соавтор исследования, доцент кафедры информационных технологий и систем управления УрФУ Василий Борисов.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Решение за человеком

Сейчас разработка проходит стадию доклинических испытаний, следующий этап работы должен начаться в 2024 году. По оценкам авторов, на то, чтобы довести технологию до непосредственного применения в медицинских учреждениях, понадобится несколько лет . Также разработчики занимаются созданием системы помощи принятия решений врачами, которая на основе полученных данных будет показывать пользователю вероятность того или иного диагноза .

При использовании подобных программ нужно помнить, что искусственный интеллект не должен заменять врача , уверен офтальмолог Дмитрий Давыдов. По его словам, диагноз должен ставить только медик на основании жалоб пациента, данных осмотра и обследования . Определить болезнь доктору с помощью офтальмоскопа или компьютерной томографии сетчатки достаточно просто. А при ЭРГ использование ИИ — большое благо, добавил он.

— Применение искусственного интеллекта, например, начинающим врачом позволит ему достаточно с большим процентом точности установить диагноз и назначить адекватное лечение . Было бы прекрасно, если бы не только программное обеспечение для таких систем, но и диагностическое оборудование, с которого получают данные, производили в России , — сказал специалист.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Когда разработка пройдет стадию клинических испытаний и подтвердится, что она безопасна и эффективна, то больницы и лечебные учреждения с готовностью ее примут , добавил эксперт.

— Необходимость проводить ЭРГ возникает нечасто, это не рядовое исследование . Обычно оно нужно, когда не получается поставить диагноз или сделать прогноз лечения в тех случаях, когда нельзя увидеть сетчатку . Оборудование для него не стоит в каждом кабинете. Это интересная разработка, но вряд ли она произведет революцию , — сказала хирург-офтальмолог «СМ-Клиника» Марианна Комарова.