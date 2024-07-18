Секретная служба зафиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа

Подозрительное поведение Мэтью Крукса, который выстрелил в экс-президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, было замечено Секретной службой США за час до попытки покушения. Об этом 17 июля телеканалу NBC News сообщил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

«Его определили как подозрительного за час до стрельбы: у него были дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду. Никто не взял на себя ответственность», — приводит его слова телеканал.

Сенатор также заявил в эфире, что главе Секретной службы Кимберли Читл стоит «покинуть свой пост».

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

Газета Politico написала, что американская разведка не исключила, что на Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана, однако американист-политолог Малек Дудаков 17 июля в беседе с «Известиями» отверг вероятность покушения со стороны Ирана. Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на Трампа.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.