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В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе

Депутат Чепа — о якобы отсутствии угрозы для РФ в Европе: это откровенная ложь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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НАТО лжет, говоря о том, что в Европе никто не угрожает России. Об этом 17 июля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя речь главы МИД России Сергея Лаврова на министерских дебатах в СБ ООН, заявил, что «никто в Европе не угрожает России».

«Это ложь. Мы слышим постоянные заявления как руководства НАТО, так и политических руководителей ряда стран. Одними из главных целей, которые преследует НАТО, являются подавление России и нанесение ей стратегического поражения. Мы знаем о стратегии НАТО, поэтому это откровенная ложь», — заявил Чепа.

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16 июля Лавров подчеркнул, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Глава МИД РФ отметил, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

До этого, 9 июля, были опубликованы рассекреченные документы, из которых стало известно, что бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту РФ Борису Ельцину, что дальнейшее расширение НАТО будет происходить только после диалога с Россией. Комментируя это, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что Вашингтон никогда не держит своих обещаний.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России тогда отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в Североевропейском регионе.

7 марта 2024-го Швеция стала 32-м членом НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг рискованным.

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