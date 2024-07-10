В Госдуме заявили, что США никогда не держат своих обещаний
США никогда не держат своих обещаний. Об этом 10 июля заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
Накануне были опубликованы рассекреченные документы, из которых стало известно, что бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту РФ Борису Ельцину, что дальнейшее расширение НАТО будет происходить только после диалога с Россией.
«Это у них закономерно. Я не помню ни единого случая, когда Соединенные Штаты Америки сдерживали свое обещание либо выполняли свои союзнические обязательства в полном объеме. Поэтому ничего удивительного. Это видимо их какая-то специфическая черта, о которой мы должны постоянно помнить при заключении каких-либо договоренностей и брать постоянно «поправку на ветер», что в конечном итоге что-то может пойти не так», — приводит слова Шеремета «Дума ТВ» для «Известий».
Ранее, 4 апреля, в США рассекретили документы, в которых сказано, что НАТО не собиралось вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ после распада СССР, о чем говорил бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер.
В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России тогда отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в Североевропейском регионе.
7 марта 2024-го Швеция стала 32-м членом НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг рискованным.