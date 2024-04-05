В США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ

НАТО не собиралось вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ после распада СССР, о чем говорил бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер. Рассекреченные документы правительства США опубликовала общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона в честь 75-летнего юбилея НАТО в четверг, 4 апреля.

Вернер во время встречи с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году, вскоре после распада СССР, был нацелен на конструктивный диалог и выстраивание взаимовыгодных отношений с Москвой. Он подчеркивал, что необходимо добиться партнерства не только между политиками России и альянса, но и между военными, поскольку это принесло бы пользу обеим сторонам.

«Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела России, равно как и во внутренние дела других суверенных государств — членов СНГ», — цитирует Вернера ТАСС.

Вернер был уверен, что стабильная обстановка в России положительно скажется как на взаимоотношениях Москвы и альянса, так и на ситуации внутри стран — участниц НАТО. Он считал, что альянс нацелен на процветание РФ и ее успех во всех сферах.

Также генсек альянса отмечал, что на противостояние НАТО и России ушли бы огромные деньги, которые можно потратить более рационально — на помощь молодой стране.

Вернер назвал три столпа, на которых, по его мнению, должна базироваться безопасность Европы. Первый — Хельсинкские соглашения 1975 года. Второй — сообщество стран Европы, которое «заложило бы основу для надежного политического будущего». Третьим столпом он считал собственно Североатлантический альянс.

Ранее в этот день, 4 апреля, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес. Так он высказался в ходе интервью, приуроченного к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что сейчас в «доктринальных документах» НАТО Россия названа одной из основных угроз. Дипломат подчеркнул, что в таких условиях нельзя надеяться на договоренности.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина — лишь антироссийский инструмент для достижения этой цели. Накануне 75-летия альянса его генсек Йенс Столтенберг предложил сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными, а не добровольными. Захарова же отметила, что подобные заявления и есть отражение антироссийской политики блока.

Эксперты в этот же день рассказали «Известиям», что основными задачами НАТО со времен распада СССР стали расширение альянса и, как следствие, увеличение сферы влияния США.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля предупреждал, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс решит отправить своих военных на Украину.