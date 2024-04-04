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Грушко заверил в ответе России на любую угрозу со стороны НАТО

Замглавы МИД Грушко: РФ ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес. Об этом 4 апреля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью, приуроченном к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса.

«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа. <...> Когда в доктринальных документах НАТО Россия квалифицируется как «наиболее значительная и прямая угроза», бессмысленно говорить о каких-либо конкретных модальностях гипотетических договоренностей с Западом», — цитирует его «РИА Новости».

Грушко отметил, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил: в России помнят, какая судьба постигла тех, кто когда-то направлял свои контингенты на ее территорию, однако «теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными». При этом дипломат добавил, что у самой РФ нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами.

«Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас во всяком случае таких намерений в отношении стран — членов альянса нет», — сказал Грушко.

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Ранее, 4 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина — лишь антироссийский инструмент для достижения этой цели. Накануне 75-летия альянса его генсек Йенс Столтенберг предложил сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными, а не добровольными. Захарова отметила, что подобные заявления — это и есть отражение антироссийской политики блока.

Эксперты в этот же день рассказали «Известиям», что основными задачами НАТО со времен распада СССР стали расширение НАТО и, как следствие, увеличение сферы влияния США.

Ранее, 9 марта, американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину. По его мнению, европейские страны — участницы НАТО не имеют права из-за этого втягивать США в потенциально ядерный конфликт с Россией.

До этого, 28 февраля, к выходу из НАТО и Евросоюза призывали во Франции. Лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил США покинуть НАТО и ЕС. Он отметил, что заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «грядущей войне» с Россией безумно, а чтобы защитить мир от безумия, нужно выйти из всех сообществ.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. В феврале Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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