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США обещали Ельцину консультироваться с РФ по поводу расширения НАТО

Документ: США обещали Ельцину расширение НАТО после консультаций с Россией
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
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Бывший вице-президент США Альберт Гор заявлял, что дальнейшее расширение НАТО будет происходить только после диалога с Россией. Об этом сказано в одном из рассекреченных документов, опубликованном на сайте организации «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона во вторник, 9 июля.

Гор, как следует из документа, беседовал с экс-президентом РФ Борисом Ельциным в декабре 1994 года. Тогда американский политик пообещал, что расширение альянса будет приостановлено на период проведения парламентских выборов в России в 1995-м. Кроме того, вхождение новых государств в НАТО будет обсуждаться с Москвой.

«Что [экс-президент США Билл] Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — заявлял Гор.

Кроме того, американский политик подчеркивал, что «не исключено» и вступление России в НАТО. Однако Ельцин назвал присоединение страны к Североатлантическому альянсу «бессмысленным».

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Ранее, 4 апреля, в США рассекретили документы, в которых сказано, что НАТО не собиралось вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ после распада СССР, о чем говорил бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер.

8 февраля 2023 года сообщалось, что из стенограммы телефонного разговора лидеров, рассекреченной Национальным архивом США, следует, что бывший американский лидер Билл Клинтон на переговорах с Ельциным обещал работать над «тесным сотрудничеством» с Россией, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком.

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